https://tr.sputniknews.com/20220131/kremlin-putin-ve-macron-ukraynayi-ve-guvenlik-garantilerini-gorustu-1053325146.html

Kremlin: Putin ile Macron Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü

Kremlin: Putin ile Macron Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki gelişmelerin ve uzun vadeli güvenlik... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T22:16+0300

2022-01-31T22:16+0300

2022-01-31T22:23+0300

vladimir putin

emmanuel macron

ukrayna krizi

ukrayna

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında liderler, Ukrayna etrafındaki gelişmeleri ve Rusya’nın Batı’dan talep ettiği uzun vadeli güvenlik garantilerini ele aldı.Açıklamada, “Ukrayna’nın etrafındaki gelişmeler ve Rusya Federasyonu'na uzun vadeli, yasal olarak pekiştirilmiş güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin konularda görüş alışverişi devam etti. Vladimir Putin bu sorunlar ile ilgili temel yaklaşımları bir kez daha ayrıntılı bir biçimde özetledi” ifadelerine yer verildi.Putin ve Macron, yüz yüze görüşme yapma olasılığını hızlıca değerlendirmeyi kabul ettiLiderlerin hem telefonda, hem de yüz yüze görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeleri yer aldı:

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vladimir putin, emmanuel macron, ukrayna