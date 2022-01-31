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Türkiye
Biden: ABD, diplomasiye istekli ama Ukrayna'da işler kötüleşirse ne pahasına olursa olsun hazır
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kremlin-putin-ve-macron-ukraynayi-ve-guvenlik-garantilerini-gorustu-1053325146.html
Kremlin: Putin ile Macron Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü
Kremlin: Putin ile Macron Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü
Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki gelişmelerin ve uzun vadeli güvenlik... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:16+0300
2022-01-31T22:23+0300
vladimir putin
emmanuel macron
ukrayna krizi
ukrayna
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında liderler, Ukrayna etrafındaki gelişmeleri ve Rusya’nın Batı’dan talep ettiği uzun vadeli güvenlik garantilerini ele aldı.Açıklamada, “Ukrayna’nın etrafındaki gelişmeler ve Rusya Federasyonu'na uzun vadeli, yasal olarak pekiştirilmiş güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin konularda görüş alışverişi devam etti. Vladimir Putin bu sorunlar ile ilgili temel yaklaşımları bir kez daha ayrıntılı bir biçimde özetledi” ifadelerine yer verildi.Putin ve Macron, yüz yüze görüşme yapma olasılığını hızlıca değerlendirmeyi kabul ettiLiderlerin hem telefonda, hem de yüz yüze görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeleri yer aldı:
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vladimir putin, emmanuel macron, ukrayna

Kremlin: Putin ile Macron Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü

22:16 31.01.2022 (güncellendi: 22:23 31.01.2022)
© REUTERS / SPUTNIKEmmanuel Macron - Vladimir Putin
Emmanuel Macron - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna etrafındaki gelişmelerin ve uzun vadeli güvenlik garantilerinin bir kez daha ele alındığını duyurdu.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında liderler, Ukrayna etrafındaki gelişmeleri ve Rusya’nın Batı’dan talep ettiği uzun vadeli güvenlik garantilerini ele aldı.
Açıklamada, “Ukrayna’nın etrafındaki gelişmeler ve Rusya Federasyonu'na uzun vadeli, yasal olarak pekiştirilmiş güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin konularda görüş alışverişi devam etti. Vladimir Putin bu sorunlar ile ilgili temel yaklaşımları bir kez daha ayrıntılı bir biçimde özetledi” ifadelerine yer verildi.

Putin ve Macron, yüz yüze görüşme yapma olasılığını hızlıca değerlendirmeyi kabul etti

Liderlerin hem telefonda, hem de yüz yüze görüşmelere devam etme konusunda mutabık kaldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeleri yer aldı:
“İleride telefonda yapılan temasların devam ettirilmesinin yanı sıra Rusya ve Fransa liderleri arasında yüz yüze görüşme olasılığının hızlıca değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.”
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