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Kuzey Kore, füze denemelerine ait uydu görüntülerini yayınladı
09:51 31.01.2022 (güncellendi: 09:52 31.01.2022)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ordu güçlerinin dün Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze denemesini izlediği görüntüler paylaşıldı.
Kuzey Kore, son beş yıldaki en güçlü füze fırlatmasından çekildiğini söylediği uydu görüntülerini yayınladı. Uzaydan çekilen fotoğraflar, Kore yarımadasının ve çevresindeki bölgeleri gösteriyor.
Pyongyang yönetimi, Pazartesi günü bir Hwasong-12 orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) test ettiğini açıklamıştı.
Roket, tam gücüyle binlerce mil ilerleyerek ABD'nin Guam gibi bölgelerine ulaşabilecek bir menzile sahip.
Kuzey Kore, yalnızca geçen ay yedi füze fırlattı.
BM, Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer silah denemeleri nedeniyle katı yaptırımlar uygulasa da, Pyongyang yönetimi füze denemeleri konusunda kendi ulusal güvenlik programını uygulamaya devam ediyor.
Yapılan son füze denemesinde de, IRBM'nin yaklaşık 800 km (497 mil) mesafe kat ettiği ve Japonya açıklarında suya düşmeden önce 2 bin kilometre yüksekliğe ulaştığı tahmin ediliyor.
Photo from North Korea of their Hwasong-12 IRBM launch; includes outer-space photos due to a camera that was attached to the warhead. pic.twitter.com/Vu8PUFEr2S— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) January 30, 2022
Tam güçte faaliyet yürüten aynı füze, standart bir yörüngede 4 bin kilometreye kadar uzağa gidebilir.
Kuzey Kore medyası da, söz konusu fırlatma işlemini doğruladı.
KCNA, füze denemesinin son silahın ayarlarının doğrulanması için başlatıldığını açıkladı. Ajans ayrıca, füzenin rotasının komşu ülkelerin güvenliği göz önünde bulundurularak ayarlandığını açıkladı.
Öte yandan, ülkenin lideri Kim Jong-un'un da bu denemelere katılmadığı görüldü.
Hwasong-12, en son 2017 yılında 6 kez fırlatılarak test edilmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasında 2018'de gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir moratoryum ilan edilse de, ertesi yıl ilişkiler yeniden gerilince Pyongyang 'artık bu beyana bağlı olmadıklarını' açıklamıştı.