https://tr.sputniknews.com/20220131/kuzey-marmara-otoyolu-isletmecisine-kar-cezasi-1053296250.html

Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine kar cezası

Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine kar cezası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya ceza... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

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kuzey marmara otoyolu

türkiye

kar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmeci firmasına 6,8 milyon lira ceza kestiKuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.

kuzey marmara otoyolu

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kuzey marmara otoyolu, kar