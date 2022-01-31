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Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine kar cezası
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine kar cezası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya ceza... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T09:32+0300
2022-01-31T09:32+0300
2022-01-31T09:40+0300
kuzey marmara otoyolu
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kar
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmeci firmasına 6,8 milyon lira ceza kestiKuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.
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kuzey marmara otoyolu, kar
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine kar cezası 09:32 31.01.2022 (güncellendi: 09:40 31.01.2022)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya ceza kesti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmeci firmasına 6,8 milyon lira ceza kesti
Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.