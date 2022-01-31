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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/lugansk-halk-cumhuriyeti-lideri-ukrayna-donbassa-agir-silah-tasiyor-1053299269.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri: Ukrayna Donbass’a ağır silah taşıyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri: Ukrayna Donbass’a ağır silah taşıyor
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Kiev’in Avrupa Güvenlik ve İstahbarat Teşkilatı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T10:58+0300
2022-01-31T10:58+0300
ukrayna krizi
donbass
lugansk
ukrayna
lugansk halk cumhuriyeti
donbass görüşmeleri
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Sputnik’e konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna’nın Donbass’a mühimmat, yakıt, ağır silah ve teçhizat taşıdığını ifade etti.Paseçnik, “Hatta, normalde ‘her şeyi görmeyen’ AGİT gözlemcileri son bir aydır yüzden fazla ağıt topunun, havan topları ve kundağı motorlu silahların sevkiyatının yapıldığını tespit etti” ifadelerini kullandı.Paseçnik, AGİT gözlemcilerinin her gün Donbass’taki durumu izlerken kullandığı insansız hava araçlarının uzaktan gönderilen sinyallerle çalışamaz hale getirildiğini söyledi.Paseçnik, “O tarafta (Kiev’in kontrol ettiği bölge) elektronik savaş düzenekleri aktif bir şekilde çalışıyor. Tüm bunlar Ukrayna’nın asker ve teçhizatlarını konuşlandırma sürecini gözlemcilerden saklamaya çalıştığını gösteriyor. Gözlemcilerin durumu havadan görmesi engelleniyor” dedi.'Batı'nın gönderdiği silahlar bir-iki gün içinde Donbass'ta oluyor'Batı’nın Ukrayna’ya sevkiyatını yaptığı silahların bir-iki gün içinde Donbass’a ulaştığını belirten Paseçnik, bunun ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Kiev ile Donbass arasındaki krizde yer aldıklarını gösterdiğini söyledi.Paseçnik, ABD, İngiltere, Kanada ve Ukrayna’nın diğer partnerlerinin vergi mükelleflerine, kendi paralarıyla alınan silahların asla saldırmayan ‘korkunç saldırgan Rusya ile mücadele’ için olmadığını, bu silahların Lugansk ve Donetsk’teki sivillerin öldürülmesi için Ukrayna rejimine bağlı militanların eline geçtiğini bilip bilmediğini sormak istediğini ekledi.
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Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri: Ukrayna Donbass’a ağır silah taşıyor

10:58 31.01.2022
© Sputnik / Evgeny Biyatov Sivastopol’de düzenlenen resmi geçit
 Sivastopol’de düzenlenen resmi geçit - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Kiev’in Avrupa Güvenlik ve İstahbarat Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu gözlemcilerinden gizlemeye çalışarak Donbass’a ağır silah ve teçhizat taşıdığını söyledi.
Sputnik’e konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna’nın Donbass’a mühimmat, yakıt, ağır silah ve teçhizat taşıdığını ifade etti.
Paseçnik, “Hatta, normalde ‘her şeyi görmeyen’ AGİT gözlemcileri son bir aydır yüzden fazla ağıt topunun, havan topları ve kundağı motorlu silahların sevkiyatının yapıldığını tespit etti” ifadelerini kullandı.
Paseçnik, AGİT gözlemcilerinin her gün Donbass’taki durumu izlerken kullandığı insansız hava araçlarının uzaktan gönderilen sinyallerle çalışamaz hale getirildiğini söyledi.
Paseçnik, “O tarafta (Kiev’in kontrol ettiği bölge) elektronik savaş düzenekleri aktif bir şekilde çalışıyor. Tüm bunlar Ukrayna’nın asker ve teçhizatlarını konuşlandırma sürecini gözlemcilerden saklamaya çalıştığını gösteriyor. Gözlemcilerin durumu havadan görmesi engelleniyor” dedi.

'Batı'nın gönderdiği silahlar bir-iki gün içinde Donbass'ta oluyor'

Batı’nın Ukrayna’ya sevkiyatını yaptığı silahların bir-iki gün içinde Donbass’a ulaştığını belirten Paseçnik, bunun ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Kiev ile Donbass arasındaki krizde yer aldıklarını gösterdiğini söyledi.
Paseçnik, ABD, İngiltere, Kanada ve Ukrayna’nın diğer partnerlerinin vergi mükelleflerine, kendi paralarıyla alınan silahların asla saldırmayan ‘korkunç saldırgan Rusya ile mücadele’ için olmadığını, bu silahların Lugansk ve Donetsk’teki sivillerin öldürülmesi için Ukrayna rejimine bağlı militanların eline geçtiğini bilip bilmediğini sormak istediğini ekledi.
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