https://tr.sputniknews.com/20220131/lugansk-halk-cumhuriyeti-lideri-ukrayna-donbassa-agir-silah-tasiyor-1053299269.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri: Ukrayna Donbass’a ağır silah taşıyor

Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri: Ukrayna Donbass’a ağır silah taşıyor

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Kiev’in Avrupa Güvenlik ve İstahbarat Teşkilatı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T10:58+0300

2022-01-31T10:58+0300

2022-01-31T10:58+0300

ukrayna krizi

donbass

lugansk

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti

donbass görüşmeleri

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Sputnik’e konuşan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna’nın Donbass’a mühimmat, yakıt, ağır silah ve teçhizat taşıdığını ifade etti.Paseçnik, “Hatta, normalde ‘her şeyi görmeyen’ AGİT gözlemcileri son bir aydır yüzden fazla ağıt topunun, havan topları ve kundağı motorlu silahların sevkiyatının yapıldığını tespit etti” ifadelerini kullandı.Paseçnik, AGİT gözlemcilerinin her gün Donbass’taki durumu izlerken kullandığı insansız hava araçlarının uzaktan gönderilen sinyallerle çalışamaz hale getirildiğini söyledi.Paseçnik, “O tarafta (Kiev’in kontrol ettiği bölge) elektronik savaş düzenekleri aktif bir şekilde çalışıyor. Tüm bunlar Ukrayna’nın asker ve teçhizatlarını konuşlandırma sürecini gözlemcilerden saklamaya çalıştığını gösteriyor. Gözlemcilerin durumu havadan görmesi engelleniyor” dedi.'Batı'nın gönderdiği silahlar bir-iki gün içinde Donbass'ta oluyor'Batı’nın Ukrayna’ya sevkiyatını yaptığı silahların bir-iki gün içinde Donbass’a ulaştığını belirten Paseçnik, bunun ABD, İngiltere ve müttefiklerinin Kiev ile Donbass arasındaki krizde yer aldıklarını gösterdiğini söyledi.Paseçnik, ABD, İngiltere, Kanada ve Ukrayna’nın diğer partnerlerinin vergi mükelleflerine, kendi paralarıyla alınan silahların asla saldırmayan ‘korkunç saldırgan Rusya ile mücadele’ için olmadığını, bu silahların Lugansk ve Donetsk’teki sivillerin öldürülmesi için Ukrayna rejimine bağlı militanların eline geçtiğini bilip bilmediğini sormak istediğini ekledi.

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lugansk halk cumhuriyeti

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