https://tr.sputniknews.com/20220131/mehmet-barlas-secim-var-ama-zor-bir-surec-bizi-bekliyor-1053301388.html

Mehmet Barlas: Seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor

Mehmet Barlas: Seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti teşkilatları için sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T11:54+0300

2022-01-31T11:54+0300

2022-01-31T11:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

seçim

erken seçim

mehmet barlas

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Barlas yazısında, "Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak.Kabul edelim ki dönemin siyasi yıldızı tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Elini atmadığı konu, müdahale etmediği durum yok gibi. Belki bu avantaj sayılsa da dezavantaj da olabilir. Çünkü bazı AK Partililer liderden talimat almayı veya ona yakın görünmeyi seçim kazanmaktan daha fazla önem veriyorlar. Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak." düşüncesini dile getirdi.Barlas şu ifadeleri kullandı:"Kısacası seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor. Açıkçası AK Parti seçim atmosferine MHP kadar erkenden ve hızla girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il toplantıları bir takım görev dağılımlarına dayanıyor. Ancak AK Parti henüz seçim heyecanını tam anlamıyla yaşamıyor. "

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, seçim, erken seçim, mehmet barlas