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Mehmet Barlas: Seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor
Mehmet Barlas: Seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti teşkilatları için sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T11:54+0300
2022-01-31T11:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
seçim
erken seçim
mehmet barlas
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Barlas yazısında, "Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak.Kabul edelim ki dönemin siyasi yıldızı tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Elini atmadığı konu, müdahale etmediği durum yok gibi. Belki bu avantaj sayılsa da dezavantaj da olabilir. Çünkü bazı AK Partililer liderden talimat almayı veya ona yakın görünmeyi seçim kazanmaktan daha fazla önem veriyorlar. Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak." düşüncesini dile getirdi.Barlas şu ifadeleri kullandı:"Kısacası seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor. Açıkçası AK Parti seçim atmosferine MHP kadar erkenden ve hızla girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il toplantıları bir takım görev dağılımlarına dayanıyor. Ancak AK Parti henüz seçim heyecanını tam anlamıyla yaşamıyor. "
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, seçim, erken seçim, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor

11:54 31.01.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti teşkilatları için sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını aradığını belirterek, "Kısacası seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor" dedi.
Barlas yazısında, "Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak.Kabul edelim ki dönemin siyasi yıldızı tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Elini atmadığı konu, müdahale etmediği durum yok gibi. Belki bu avantaj sayılsa da dezavantaj da olabilir. Çünkü bazı AK Partililer liderden talimat almayı veya ona yakın görünmeyi seçim kazanmaktan daha fazla önem veriyorlar. Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak." düşüncesini dile getirdi.
Barlas şu ifadeleri kullandı:
"Kısacası seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor. Açıkçası AK Parti seçim atmosferine MHP kadar erkenden ve hızla girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il toplantıları bir takım görev dağılımlarına dayanıyor. Ancak AK Parti henüz seçim heyecanını tam anlamıyla yaşamıyor. "
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