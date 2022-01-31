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Memurluğu bırakıp memleketine döndü: 'Topraksız tarım serasından 28 bin lira kazanç potansiyeli var'
Memurluğu bırakıp memleketine döndü: 'Topraksız tarım serasından 28 bin lira kazanç potansiyeli var'
İstanbul'daki memuriyetinden vazgeçerek memleketi Adana'nın Kozan ilçesine dönen Süleyman Dal, topraksız marul üretimine başladı. 38 yaşındaki Süleyman Dal... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:39+0300
2022-01-31T12:39+0300
yaşam
türkiye
adana
marul
tarım
ekonomi
sera
istifa
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Adana’nın Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi sınırında yer alan Akköprü Mahallesi'ndeki 1 dönüm araziye 4 sera kurarak topraksız tarım ile marul üretimi yapan 38 yaşındaki Süleyman Dal, küçük arazilerin ekonomiye kazandırılarak en az 28 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.İstanbul’da yaşarken ailesine vakit ayıramadığı için memleketine döndüğünü belirten Dal, "Aklımda iki iş fikri vardı. Hayvancılık veya tarım. Bu işi değerlendirdim. Çünkü geldiğimde köylülerin atıl küçük arazilerini değerlendirmediğini gördüm. Belki onlara fikir ve yenilik olur amacı ile bu işe girdim. Büyük topraklara sahip olanlar değil kısıtlı imkanlarla, insanlara belki fikir olur diye bu işe başladım” dedi.Her seradan yılda 8 kez ürün alabileceğimiz 7 bin 200 kök marul üretimi için yer hazırladıklarını anlatan Dal, "Toprağın görevini küçük saksılarda sağlıyoruz. Topraksız tarım oluyor. Hiç toprak yok. Toprağın işlevi tutunmayı sağlamak. Bitkiyi besleyen mineraller ve su sistemine eklediğimiz besinlerle beslenmesini sağlıyoruz. Suyu da boşa harcamıyor dönen bir sitem ve ısırgan otundan yaptığımız organik gübre ile bitkiyi besliyoruz" diye konuştu.Marulun getirisinin yüksek olduğunu ve küçük arazilerin tarıma kazandırılabilmesi adına örnek olduğunu kaydeden Süleyman Dal, “Marulun tanesi 3-5 TL arasında satılıyor. Aracı olmadan kendimiz satıyoruz. Potansiyel olarak söylersek 7 bin kök aynı yerden 8 kez ürün almak anlamına geliyor. Şu anki şartlarda her seradan yaklaşık 28 bin TL civarında kazanç potansiyeli var” dedi.Anne Hediye Dal ise marullar ile hayatının değiştiğini ifade ederek, “Her gün bunlarla uğraşıyorum spor yapmış oluyorum. Saksıya koy ve her gün 2 dalını ye. Çok keyifli ve güzel” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211102/izledigi-filmden-etkilendi-kendine-600-bin-tl-degerinde-okul-otobusu-yaptirdi-1050413448.html
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türkiye, adana, marul, tarım, ekonomi, sera, istifa

Memurluğu bırakıp memleketine döndü: 'Topraksız tarım serasından 28 bin lira kazanç potansiyeli var'

12:39 31.01.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLMemurluğu bırakıp memleketine döndü: 'Topraksız tarım serasından 28 bin lira kazanç potansiyeli var'
Memurluğu bırakıp memleketine döndü: 'Topraksız tarım serasından 28 bin lira kazanç potansiyeli var' - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
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İstanbul'daki memuriyetinden vazgeçerek memleketi Adana'nın Kozan ilçesine dönen Süleyman Dal, topraksız marul üretimine başladı. 38 yaşındaki Süleyman Dal, küçük arazilerin ekonomiye kazandırılarak her seradan en az 28 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.
Adana’nın Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesi sınırında yer alan Akköprü Mahallesi'ndeki 1 dönüm araziye 4 sera kurarak topraksız tarım ile marul üretimi yapan 38 yaşındaki Süleyman Dal, küçük arazilerin ekonomiye kazandırılarak en az 28 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.
İstanbul’da yaşarken ailesine vakit ayıramadığı için memleketine döndüğünü belirten Dal, "Aklımda iki iş fikri vardı. Hayvancılık veya tarım. Bu işi değerlendirdim. Çünkü geldiğimde köylülerin atıl küçük arazilerini değerlendirmediğini gördüm. Belki onlara fikir ve yenilik olur amacı ile bu işe girdim. Büyük topraklara sahip olanlar değil kısıtlı imkanlarla, insanlara belki fikir olur diye bu işe başladım” dedi.
Her seradan yılda 8 kez ürün alabileceğimiz 7 bin 200 kök marul üretimi için yer hazırladıklarını anlatan Dal, "Toprağın görevini küçük saksılarda sağlıyoruz. Topraksız tarım oluyor. Hiç toprak yok. Toprağın işlevi tutunmayı sağlamak. Bitkiyi besleyen mineraller ve su sistemine eklediğimiz besinlerle beslenmesini sağlıyoruz. Suyu da boşa harcamıyor dönen bir sitem ve ısırgan otundan yaptığımız organik gübre ile bitkiyi besliyoruz" diye konuştu.
Marulun getirisinin yüksek olduğunu ve küçük arazilerin tarıma kazandırılabilmesi adına örnek olduğunu kaydeden Süleyman Dal, “Marulun tanesi 3-5 TL arasında satılıyor. Aracı olmadan kendimiz satıyoruz. Potansiyel olarak söylersek 7 bin kök aynı yerden 8 kez ürün almak anlamına geliyor. Şu anki şartlarda her seradan yaklaşık 28 bin TL civarında kazanç potansiyeli var” dedi.
Anne Hediye Dal ise marullar ile hayatının değiştiğini ifade ederek, “Her gün bunlarla uğraşıyorum spor yapmış oluyorum. Saksıya koy ve her gün 2 dalını ye. Çok keyifli ve güzel” diye konuştu.
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