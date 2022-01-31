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https://tr.sputniknews.com/20220131/merkez-bankasi-denetim-yonetmeligi-degisti-1053295692.html
Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği değişti
Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği değişti
Denetim Genel Müdürü'nün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB), 7 yıl görev yapmış olmasına ilaveten banka dışında en az 3 yıl yöneticilik yapma şartı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T08:49+0300
2022-01-31T08:49+0300
ekonomi
merkez bankası
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Merkez Bankası'nın 29 Ağustos 2009'da yürürlüğe giren Denetim Yönetmeliği'nde değişikler yapan yeni yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki yönetmelikte bulunan, "Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır" ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.Denetim raporlarını iade yetkisiYeni yönetmelikte dikkat çeken bir diğer konu ise Genel Müdür'ün, Danışma Kurulu'na, denetim raporlarını iade etme yetkisi tanınması oldu.Yeni yönetmeliğin 9. Maddesi'nde bu konuda şöyle deniliyor:"Danışma Kurulu, incelediği raporlar arasında mahiyeti itibarıyla uygun görmediği raporları gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere bir defaya mahsus olarak ilgili denetim elemanına iade edebilir. Denetim elemanı, danışma kurulunun görüşü doğrultusunda raporu yeniden düzenleyebileceği gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle raporunda değişiklik yapmaksızın danışma kuruluna tekrar sunabilir."Yeni yönetmelikle, sınavla kuruma yönetici atamasında da değişikliğe gidildi.
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merkez bankası

Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği değişti

08:49 31.01.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Denetim Genel Müdürü'nün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB), 7 yıl görev yapmış olmasına ilaveten banka dışında en az 3 yıl yöneticilik yapma şartı kaldırıldı.
Merkez Bankası'nın 29 Ağustos 2009'da yürürlüğe giren Denetim Yönetmeliği'nde değişikler yapan yeni yönetmelik, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Önceki yönetmelikte bulunan, "Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır" ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.

Denetim raporlarını iade yetkisi

Yeni yönetmelikte dikkat çeken bir diğer konu ise Genel Müdür'ün, Danışma Kurulu'na, denetim raporlarını iade etme yetkisi tanınması oldu.
Yeni yönetmeliğin 9. Maddesi'nde bu konuda şöyle deniliyor:
"Danışma Kurulu, incelediği raporlar arasında mahiyeti itibarıyla uygun görmediği raporları gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere bir defaya mahsus olarak ilgili denetim elemanına iade edebilir. Denetim elemanı, danışma kurulunun görüşü doğrultusunda raporu yeniden düzenleyebileceği gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle raporunda değişiklik yapmaksızın danışma kuruluna tekrar sunabilir."
Yeni yönetmelikle, sınavla kuruma yönetici atamasında da değişikliğe gidildi.
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