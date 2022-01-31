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https://tr.sputniknews.com/20220131/mhpli-belediyeden-sosyal-denge-zammi-genel-mudure-yuzde-120-personele-yuzde-40-artis-1053311823.html
MHP'li belediyeden 'sosyal denge' zammı: Genel müdüre yüzde 120, personele yüzde 40 artış
MHP'li belediyeden 'sosyal denge' zammı: Genel müdüre yüzde 120, personele yüzde 40 artış
MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede genel müdür ve genel sekreter... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:53+0300
2022-01-31T15:53+0300
türkiye
mhp
zam
belediye
manisa
manisa büyükşehir belediyesi
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30 Büyükşehir ve il ile ilçe belediyelerinde Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde imzaladığı sözleşme ise tartışmaları da beraberinde getirdi.MHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde 2009'dan 2016 yılına kadar bir ödeme yapılmadı, 2016-2017 yılları arasında sosyal denge ödemesi yapıldı ancak ödemeler daha sonra yine kesildi.MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, “Sosyal Denge ödemeleri yüzde 100 oranında zamlanacak” şeklindeki vaatte bulunmuştu.Ancak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında imzalanan sözleşme beklentileri karşılamadı.Sözcü gazetesinden İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, sözleşmeye genel sekreter ve genel müdür kadrosuna yüzde 120, teftiş kurulu başkanı, özel kalem müdürü gibi görevlilere yüzde 80 oranında zam yapıldı.Büyükşehir bünyesindeki şube müdürü, mimar, mühendis gibi kadrolara yüzde 50, sahada zabıta, itfaiye gibi çalışan kadrolara ise yüzde 40 oranında zam yapılacak.CHP, İYİ Parti ve Bem Bir Sendikası ise yaptıkları açıklamayla, imzalanan sözleşmenin sosyal dengesizlik olduğunu savunarak tepki gösterdi.
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mhp, zam, belediye, manisa, manisa büyükşehir belediyesi

MHP'li belediyeden 'sosyal denge' zammı: Genel müdüre yüzde 120, personele yüzde 40 artış

15:53 31.01.2022
© FotoğrafManisa
Manisa - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf
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MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede genel müdür ve genel sekreter kadrosuna yüzde 120, sahada çalışan personele ise yüzde 40 zam yapılması tepki çekti.
30 Büyükşehir ve il ile ilçe belediyelerinde Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde imzaladığı sözleşme ise tartışmaları da beraberinde getirdi.
MHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde 2009'dan 2016 yılına kadar bir ödeme yapılmadı, 2016-2017 yılları arasında sosyal denge ödemesi yapıldı ancak ödemeler daha sonra yine kesildi.
MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, “Sosyal Denge ödemeleri yüzde 100 oranında zamlanacak” şeklindeki vaatte bulunmuştu.
Ancak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında imzalanan sözleşme beklentileri karşılamadı.
Sözcü gazetesinden İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, sözleşmeye genel sekreter ve genel müdür kadrosuna yüzde 120, teftiş kurulu başkanı, özel kalem müdürü gibi görevlilere yüzde 80 oranında zam yapıldı.
Büyükşehir bünyesindeki şube müdürü, mimar, mühendis gibi kadrolara yüzde 50, sahada zabıta, itfaiye gibi çalışan kadrolara ise yüzde 40 oranında zam yapılacak.
CHP, İYİ Parti ve Bem Bir Sendikası ise yaptıkları açıklamayla, imzalanan sözleşmenin sosyal dengesizlik olduğunu savunarak tepki gösterdi.
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