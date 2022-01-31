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Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı
Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı
Mısır ve Fransa hava kuvvetlerinin, Mısır hava sahasında "Amon-22" adıyla ortak tatbikat başlattığı belirtildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T18:55+0300
2022-01-31T18:55+0300
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fransa
mısır
tatbikat
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ve Fransa hava kuvvetlerince bugün başlatılan ortak hava tatbikatının birkaç gün süreceğini belirtti.Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, ortak hava muharebe operasyonlarının planlanması ve yönetilmesine ilişkin bir dizi yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin alınacağını kaydetti.Abdulhafiz ayrıca tatbikatın, "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.Açıklamada, tatbikatın kaç gün süreceğine dair ise net bir bilgi verilmedi.Mısır ve Fransa, son olarak 22 Ocak'ta Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.Mısır ve Suudi Arabistan'ın "Mercan-17" tatbikatı tamamlandıÖte yandan Mısır ve Suudi Arabistan deniz kuvvetlerinin Kızıldeniz'de sürdürdüğü ortak deniz tatbikatının tamamlandığı bildirildi.Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta iki ülke deniz kuvvetlerinin katılımıyla başlayan "Mercan-17" adlı askeri tatbikatın nihayete erdiği belirtildi.Kızıldeniz'de 24 Ocak’ta başlayan askeri tatbikatın birkaç gün süreceği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/misir-ve-fransadan-akdenizde-ortak-askeri-tatbikat-1053018818.html
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fransa, mısır, tatbikat

Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı

18:55 31.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/ Mısır Ordu SözcüsüMısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı
Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/ Mısır Ordu Sözcüsü
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Mısır ve Fransa hava kuvvetlerinin, Mısır hava sahasında "Amon-22" adıyla ortak tatbikat başlattığı belirtildi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ve Fransa hava kuvvetlerince bugün başlatılan ortak hava tatbikatının birkaç gün süreceğini belirtti.
Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, ortak hava muharebe operasyonlarının planlanması ve yönetilmesine ilişkin bir dizi yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerin alınacağını kaydetti.
Abdulhafiz ayrıca tatbikatın, "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti.
Açıklamada, tatbikatın kaç gün süreceğine dair ise net bir bilgi verilmedi.
Mısır ve Fransa, son olarak 22 Ocak'ta Akdeniz’de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

Mısır ve Suudi Arabistan'ın "Mercan-17" tatbikatı tamamlandı

Öte yandan Mısır ve Suudi Arabistan deniz kuvvetlerinin Kızıldeniz'de sürdürdüğü ortak deniz tatbikatının tamamlandığı bildirildi.
Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta iki ülke deniz kuvvetlerinin katılımıyla başlayan "Mercan-17" adlı askeri tatbikatın nihayete erdiği belirtildi.
Kızıldeniz'de 24 Ocak’ta başlayan askeri tatbikatın birkaç gün süreceği açıklanmıştı.
Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
DÜNYA
Mısır ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak askeri tatbikat
22 Ocak, 21:31
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