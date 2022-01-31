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https://tr.sputniknews.com/20220131/nebenzya-abd-ukraynayi-jeopolitik-cikarlarina-kurban-edecek-1053321339.html
Nebenzya: ABD, Ukrayna'yı jeopolitik çıkarlarına kurban edecek
Nebenzya: ABD, Ukrayna'yı jeopolitik çıkarlarına kurban edecek
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Rus topraklarındaki birliklerin yerlerinin değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının Rusya'nın... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T20:04+0300
2022-01-31T20:04+0300
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ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Ukrayna krizini görüşmek üzere pazartesi günü toplantı düzenleme talebinde bulunmuştu. Washington'un talebi, bugün yapılan oylamada Rusya ve Çin'in ret oylarına karşı 10 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edildi.Toplantıda konuşan Nebenzya, "ABD heyeti, bugün toplantıya ilişkin önerisinde, Rus birliklerinin Rusya topraklarındaki yerleşimini uluslararası barışa tehdit olarak gördüğünü belirtti. Bu, yalnızca devletimizin içişlerine yönelik kabul edilemez bir müdahale değil, aynı zamanda bölgedeki gerçek durum ve mevcut küresel gerilimin nedenleri konusunda uluslararası toplumu yanıltma girişimidir" dedi. 3 ülke çekimser kaldı.ABD'nin talebi üzerine bugün yapılan Ukrayna gündemli toplantının megafon diplomasisinin bir örneği olduğunu belirten Nebenzya, "Bunun BMGK'yı birleştirmeye yardımcı olduğunu düşünmüyoruz. Aksine, ABD'li meslektaşların amacının, hazırlandığı iddia edilen Rus saldırganlığı iddiaları etrafında bir histeri yaratmak olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.'Histerinin körüklenmesi en fazla Ukrayna'ya zarar veriyor'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarındaki varlığının 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede olduğunu düşünmediğini söylediğini ve Batı'ya gereksiz yere gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptığını anımsatan Nebenzya, histerinin körüklenmesinin en fazla Zelenskiy'in başında bulunduğu Ukrayna'ya zarar verdiğini vurguladı.Nebenzya, "Zira tüm bu gürültü, Ukrayna ekonomisine zarar veriyor. Bizim paniğe ihtiyacımız yok. Paniğe ihtiyaç duyanlar, Rus tehdidi mitini yayanlardır. Görünene göre ABD, Ukrayna'yı kendi jeopolitik çıkarlarına kurban edecek" diye ekledi.'Sınırda 100 bin asker bulunduğu doğru değil'Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırdığına dair iddiaları reddeden Nebenzya, "Biz bu rakamı hiçbir yerde telaffuz etmedik ve doğrulamadık. Rus askerler, daha önceki konuşlanma yerlerinde bulunuyor, sınırda değil" diye vurguladı.Rus siyasetçilerin ve sivil toplum temsilcilerinin ağzından Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair sözlerin hiçbir zaman çıkmadığını belirten Nebenzya, Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkacağına dair söylemlerin provokatif nitelikte olduğunun altını çizdi.
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abd, rusya, ukrayna, bm

Nebenzya: ABD, Ukrayna'yı jeopolitik çıkarlarına kurban edecek

20:04 31.01.2022
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Rus topraklarındaki birliklerin yerlerinin değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının Rusya'nın içişlerine müdahale olduğunu belirtti. Rus diplomat, ABD'nin Ukrayna'yı jeopolitik çıkarlarına kurban edeceğini vurguladı.
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Ukrayna krizini görüşmek üzere pazartesi günü toplantı düzenleme talebinde bulunmuştu. Washington'un talebi, bugün yapılan oylamada Rusya ve Çin'in ret oylarına karşı 10 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edildi.
Toplantıda konuşan Nebenzya, "ABD heyeti, bugün toplantıya ilişkin önerisinde, Rus birliklerinin Rusya topraklarındaki yerleşimini uluslararası barışa tehdit olarak gördüğünü belirtti. Bu, yalnızca devletimizin içişlerine yönelik kabul edilemez bir müdahale değil, aynı zamanda bölgedeki gerçek durum ve mevcut küresel gerilimin nedenleri konusunda uluslararası toplumu yanıltma girişimidir" dedi. 3 ülke çekimser kaldı.
ABD'nin talebi üzerine bugün yapılan Ukrayna gündemli toplantının megafon diplomasisinin bir örneği olduğunu belirten Nebenzya, "Bunun BMGK'yı birleştirmeye yardımcı olduğunu düşünmüyoruz. Aksine, ABD'li meslektaşların amacının, hazırlandığı iddia edilen Rus saldırganlığı iddiaları etrafında bir histeri yaratmak olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

'Histerinin körüklenmesi en fazla Ukrayna'ya zarar veriyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarındaki varlığının 2021’in başlarına oranla daha yüksek seviyede olduğunu düşünmediğini söylediğini ve Batı'ya gereksiz yere gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptığını anımsatan Nebenzya, histerinin körüklenmesinin en fazla Zelenskiy'in başında bulunduğu Ukrayna'ya zarar verdiğini vurguladı.
Nebenzya, "Zira tüm bu gürültü, Ukrayna ekonomisine zarar veriyor. Bizim paniğe ihtiyacımız yok. Paniğe ihtiyaç duyanlar, Rus tehdidi mitini yayanlardır. Görünene göre ABD, Ukrayna'yı kendi jeopolitik çıkarlarına kurban edecek" diye ekledi.

'Sınırda 100 bin asker bulunduğu doğru değil'

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırdığına dair iddiaları reddeden Nebenzya, "Biz bu rakamı hiçbir yerde telaffuz etmedik ve doğrulamadık. Rus askerler, daha önceki konuşlanma yerlerinde bulunuyor, sınırda değil" diye vurguladı.
Rus siyasetçilerin ve sivil toplum temsilcilerinin ağzından Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair sözlerin hiçbir zaman çıkmadığını belirten Nebenzya, Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkacağına dair söylemlerin provokatif nitelikte olduğunun altını çizdi.
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