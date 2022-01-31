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https://tr.sputniknews.com/20220131/new-yorktaki-hayvanat-bahcesi-icin-bir-ilk-escinsel-penguen-cift-yavru-sahibi-oldu-1053304387.html
New York'taki hayvanat bahçesi için bir ilk: Eşcinsel penguen çift yavru sahibi oldu
New York'taki hayvanat bahçesi için bir ilk: Eşcinsel penguen çift yavru sahibi oldu
New York'taki The Rosamond Gifford hayvanat bahçesinde bir ilk yaşandı ve eşcinsel penguen çift bir yavruya ebeveynlik yapmaya başladı. Ancak çiftin bunun için... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T13:08+0300
2022-01-31T13:08+0300
penguen
dünya
abd
new york
eşcinsel
yumurta
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ABD New York'taki bir hayvanat bahçesinde Humboldt cinsi eşcinsel penguen çift bir yavruya 'koruyucu aile' oldu.Erkek penguen çift Elmer ve Lima böylece The Rosamond Gifford hayvanat bahçesi için bir ilke imza atmış oldu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Elmer ve Lima'nın, yumurtalarını kırma eğiliminde bir penguen çiftten alınan ve yıl başında yumurtasından çıkan yavruya bakmakta bir hayli başarılı olduklarını söyledi. Uzmanlar eşcinsel çiftin uygun ebeveyn olup olamayacağını görmek için önce deneme yaptı ve geçen üreme mevsiminde çiftin yuvasına sahte bir yumurta yerleştirdi. Penguen çiftlerin hepsi yumurta bakımında iyi olmasa da Elmer ve Lima bu konuda hayvanat bahçesi yetkililerini hayal kırıklığına uğratmadı. Ardından çifte bakmaları için gerçek yumurta verildi. 2018'de de Avustralya'da Sphen ve Magic adlı eşcinsel penguen çiftin bir yumurtaya başarılı bir şekilde ebeveynlik yapmaya başladıkları açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20181026/escinsel-penguen-yavru-sahibi-oldu-1035849748.html
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penguen, abd, new york, eşcinsel, yumurta

New York'taki hayvanat bahçesi için bir ilk: Eşcinsel penguen çift yavru sahibi oldu

13:08 31.01.2022
© AP Photo / Frank AugsteinPenguen
Penguen - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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New York'taki The Rosamond Gifford hayvanat bahçesinde bir ilk yaşandı ve eşcinsel penguen çift bir yavruya ebeveynlik yapmaya başladı. Ancak çiftin bunun için bir testten geçmesi gerekti.
ABD New York'taki bir hayvanat bahçesinde Humboldt cinsi eşcinsel penguen çift bir yavruya 'koruyucu aile' oldu.
Erkek penguen çift Elmer ve Lima böylece The Rosamond Gifford hayvanat bahçesi için bir ilke imza atmış oldu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Elmer ve Lima'nın, yumurtalarını kırma eğiliminde bir penguen çiftten alınan ve yıl başında yumurtasından çıkan yavruya bakmakta bir hayli başarılı olduklarını söyledi.
Uzmanlar eşcinsel çiftin uygun ebeveyn olup olamayacağını görmek için önce deneme yaptı ve geçen üreme mevsiminde çiftin yuvasına sahte bir yumurta yerleştirdi. Penguen çiftlerin hepsi yumurta bakımında iyi olmasa da Elmer ve Lima bu konuda hayvanat bahçesi yetkililerini hayal kırıklığına uğratmadı. Ardından çifte bakmaları için gerçek yumurta verildi.
2018'de de Avustralya'da Sphen ve Magic adlı eşcinsel penguen çiftin bir yumurtaya başarılı bir şekilde ebeveynlik yapmaya başladıkları açıklanmıştı.
Antarktika’daki penguenler. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2018
DÜNYA
Eşcinsel penguenler yavru sahibi oldu: Dönüşümlü bakıyorlar
26 Ekim 2018, 13:16
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