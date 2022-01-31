https://tr.sputniknews.com/20220131/new-yorktaki-hayvanat-bahcesi-icin-bir-ilk-escinsel-penguen-cift-yavru-sahibi-oldu-1053304387.html

New York'taki hayvanat bahçesi için bir ilk: Eşcinsel penguen çift yavru sahibi oldu

New York'taki hayvanat bahçesi için bir ilk: Eşcinsel penguen çift yavru sahibi oldu

New York'taki The Rosamond Gifford hayvanat bahçesinde bir ilk yaşandı ve eşcinsel penguen çift bir yavruya ebeveynlik yapmaya başladı. Ancak çiftin bunun için... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T13:08+0300

2022-01-31T13:08+0300

2022-01-31T13:08+0300

penguen

dünya

abd

new york

eşcinsel

yumurta

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ABD New York'taki bir hayvanat bahçesinde Humboldt cinsi eşcinsel penguen çift bir yavruya 'koruyucu aile' oldu.Erkek penguen çift Elmer ve Lima böylece The Rosamond Gifford hayvanat bahçesi için bir ilke imza atmış oldu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Elmer ve Lima'nın, yumurtalarını kırma eğiliminde bir penguen çiftten alınan ve yıl başında yumurtasından çıkan yavruya bakmakta bir hayli başarılı olduklarını söyledi. Uzmanlar eşcinsel çiftin uygun ebeveyn olup olamayacağını görmek için önce deneme yaptı ve geçen üreme mevsiminde çiftin yuvasına sahte bir yumurta yerleştirdi. Penguen çiftlerin hepsi yumurta bakımında iyi olmasa da Elmer ve Lima bu konuda hayvanat bahçesi yetkililerini hayal kırıklığına uğratmadı. Ardından çifte bakmaları için gerçek yumurta verildi. 2018'de de Avustralya'da Sphen ve Magic adlı eşcinsel penguen çiftin bir yumurtaya başarılı bir şekilde ebeveynlik yapmaya başladıkları açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20181026/escinsel-penguen-yavru-sahibi-oldu-1035849748.html

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