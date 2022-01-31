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Nuland: Blinken-Lavrov görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşebilir
Nuland: Blinken-Lavrov görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşebilir
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov’un gelecek hafta bir görüşme yapabileceğini açıkladı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T02:00+0300
2022-01-31T02:00+0300
victoria nuland
politika
sergey lavrov
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Moskova’nın Washington’la diyaloga ilgi duyduğunun işaretlerini gördüklerini söyleyen Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önümüzdeki hafta görüşebileceğini belirtti.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CBS televizyonunda canlı yayında, “Bildiğiniz gibi, Rusya’ya diplomatik tekliflerimizi gönderdik. NATO da bu hafta aynı adımı attı. Rusya’nın bu tekliflerle bağlamında, diyaloga ilgi duyduğunun bazı işaretlerini gördük” ifadesini kullandı.Nuland, “Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la önümüzdeki hafta görüşebilir” dedi.
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victoria nuland, sergey lavrov, antony blinken

Nuland: Blinken-Lavrov görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşebilir

02:00 31.01.2022
© REUTERS / Elizabeth FrantzVictoria Nuland
Victoria Nuland - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Elizabeth Frantz
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov’un gelecek hafta bir görüşme yapabileceğini açıkladı.
Moskova’nın Washington’la diyaloga ilgi duyduğunun işaretlerini gördüklerini söyleyen Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önümüzdeki hafta görüşebileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CBS televizyonunda canlı yayında, “Bildiğiniz gibi, Rusya’ya diplomatik tekliflerimizi gönderdik. NATO da bu hafta aynı adımı attı. Rusya’nın bu tekliflerle bağlamında, diyaloga ilgi duyduğunun bazı işaretlerini gördük” ifadesini kullandı.
Nuland, “Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la önümüzdeki hafta görüşebilir” dedi.
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