https://tr.sputniknews.com/20220131/nuland-blinken-lavrov-gorusmesi-onumuzdeki-hafta-gerceklesebilir-1053291191.html

Nuland: Blinken-Lavrov görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşebilir

Nuland: Blinken-Lavrov görüşmesi önümüzdeki hafta gerçekleşebilir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov’un gelecek hafta bir görüşme yapabileceğini açıkladı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

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victoria nuland

politika

sergey lavrov

antony blinken

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Moskova’nın Washington’la diyaloga ilgi duyduğunun işaretlerini gördüklerini söyleyen Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un önümüzdeki hafta görüşebileceğini belirtti.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CBS televizyonunda canlı yayında, “Bildiğiniz gibi, Rusya’ya diplomatik tekliflerimizi gönderdik. NATO da bu hafta aynı adımı attı. Rusya’nın bu tekliflerle bağlamında, diyaloga ilgi duyduğunun bazı işaretlerini gördük” ifadesini kullandı.Nuland, “Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la önümüzdeki hafta görüşebilir” dedi.

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victoria nuland, sergey lavrov, antony blinken