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Özbekistan'da 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı
Özbekistan'da 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı
Özbekistan’da bulunan bir hayvanat bahçesinde bir anne 3 yaşındaki kızını, ayının bulunduğu alana attı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T17:04+0300
2022-01-31T17:08+0300
ayı
yaşam
hayvanat bahçesi
anne
akıl sağlığı
özbekistan
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Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.15 yıl hapis cezası alabilirDüşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve 'cinayete teşebbüs' suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.
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ayı, hayvanat bahçesi, anne, akıl sağlığı, özbekistan

Özbekistan'da 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı

17:04 31.01.2022 (güncellendi: 17:08 31.01.2022)
© İHAÖzbekistan'da hayvanat bahçesi, ayı kafesine çocuğunu atan anne
Özbekistan'da hayvanat bahçesi, ayı kafesine çocuğunu atan anne - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA
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Özbekistan’da bulunan bir hayvanat bahçesinde bir anne 3 yaşındaki kızını, ayının bulunduğu alana attı.
Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti.
Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.

15 yıl hapis cezası alabilir

Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.
Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve 'cinayete teşebbüs' suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.
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