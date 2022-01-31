Park halindeki araçlara çarpıp havada asılı kaldı

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında, Emrah Y. isimli bir kişi, seyir halinde giderken park halindeki iki araca çarptı. Otomobil ters dönerek park halindeki bir ticari aracın üzerine devrildi ve dik bir şekilde asılı kaldı.Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti.Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Bahçelievler 'de gece saatlerinde sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kalırken, sürücü olduğu iddia edilen alkollü bir kişi ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında, Emrah Y. isimli bir kişi, seyir halinde giderken park halindeki iki araca çarptı. Otomobil ters dönerek park halindeki bir ticari aracın üzerine devrildi ve dik bir şekilde asılı kaldı.
Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.