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Park halindeki araçlara çarpıp havada asılı kaldı
Park halindeki araçlara çarpıp havada asılı kaldı
İstanbul Bahçelievler 'de gece saatlerinde sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T07:27+0300
2022-01-31T07:27+0300
türkiye
bahçelievler
kaza
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Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında, Emrah Y. isimli bir kişi, seyir halinde giderken park halindeki iki araca çarptı. Otomobil ters dönerek park halindeki bir ticari aracın üzerine devrildi ve dik bir şekilde asılı kaldı.Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti.Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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bahçelievler, kaza

Park halindeki araçlara çarpıp havada asılı kaldı

07:27 31.01.2022
© DHABahçelievler’de ilginç kaza: Park halindeki araçlara çarpıp dik bir şekilde havada asılı kaldı
Bahçelievler’de ilginç kaza: Park halindeki araçlara çarpıp dik bir şekilde havada asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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İstanbul Bahçelievler 'de gece saatlerinde sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kalırken, sürücü olduğu iddia edilen alkollü bir kişi ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.
Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında, Emrah Y. isimli bir kişi, seyir halinde giderken park halindeki iki araca çarptı. Otomobil ters dönerek park halindeki bir ticari aracın üzerine devrildi ve dik bir şekilde asılı kaldı.
Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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