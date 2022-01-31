https://tr.sputniknews.com/20220131/park-halindeki-araclara-carpip-havada-asili-kaldi-1053294902.html

Park halindeki araçlara çarpıp havada asılı kaldı

Park halindeki araçlara çarpıp havada asılı kaldı

İstanbul Bahçelievler 'de gece saatlerinde sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil park halindeki iki araca çarptıktan sonra ters dönerek başka bir... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T07:27+0300

2022-01-31T07:27+0300

2022-01-31T07:27+0300

türkiye

bahçelievler

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053294877_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_fba89860f34a789c218e041da93b4447.jpg

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında, Emrah Y. isimli bir kişi, seyir halinde giderken park halindeki iki araca çarptı. Otomobil ters dönerek park halindeki bir ticari aracın üzerine devrildi ve dik bir şekilde asılı kaldı.Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti.Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

türkiye

bahçelievler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bahçelievler, kaza