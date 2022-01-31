https://tr.sputniknews.com/20220131/parlamenter-sistem-icin-calisan-kurmaylar-gecikmenin-nedeni-oturma-duzeni-tartismasi-degil-kovid-19-1053314235.html

Parlamenter sistem için çalışan kurmaylar: Gecikmenin nedeni oturma düzeni tartışması değil Kovid-19

Parlamenter sistem için çalışan kurmaylar: Gecikmenin nedeni oturma düzeni tartışması değil Kovid-19

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu Giresun’da yaptığı konuşmada parlamenter sistem çalışmasına yönelik sözlerine, çalışmaya katılan kurmaylardan yanıt geldi... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:49+0300

2022-01-31T16:49+0300

2022-01-31T17:04+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

saadet partisi

iyi parti

demokrat parti (dp)

gelecek partisi

deva partisi

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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Güçlendirilmiş parlamenter sistem için altı muhalefet partisinin ekim ayı başında başlattığı çalışmanın aralık ayının ortasında tamamlandığı açıklandı. Parti genel başkanlarının bir araya gelerek kamuoyuyla bu çalışmayı paylaşacağı duyuruldu.Parti liderlerinin parlamenter sistem görüşmeleri için çalışma başlatmaması üzerine, liderleri arasında “oturma düzeni konusunda anlaşmazlık yaşandığı” iddiaları ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyu gündemine aldı.Geçtiğimiz hafta sonu Giresun’da konuşan Erdoğan, güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri yürüten 6 partiye yönelik "Bakıyorsunuz muhalefetin tek gündemi kimin nereye hangi sıra ile oturacağı. Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Bunların ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var” sözlerini kullandı.Kovid, çalışmalara engel olduParlamenter sistem toplantılarına katılan parti kurmayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi. Sputnik’e konuşan parti temsilcileri, gecikmeye önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kovid-19'a yakalanması olduğunu belirttiler.Komisyonda Saadet Partisini temsil eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya “Kovid süreci sonra rutin olarak genel başkanlar bir araya gelip süreci konuşup bir şekilde kamuoyu takvimini belirlemiş olur” ifadelerini kullandı.Parlamenter Sistem görüşmelerinde Demokrat Partiyi temsil eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ise “Açıkçası bugün, bu saat itibarıyla toplantının günü hakkında bir yorum yapamıyorum. Sanırım önümüzdeki 2-3 hafta içinde olur diye tahmin ediyorum tamamen şahsi tahminim” dedi.6 partinin kurmaylarının genel başkanların talimatıyla “açıklamanın hangi tarihte olacağı ve ne şekilde yapılacağı” hakkında bir yol haritası belirlemek için görüşme başlattıklarını hatırlatan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de “Tam bu süreçte sayın genel başkanımız kovid oldu. Dolayısıyla onun bir dinlenme süreci var. Ondan evvel Sayın Karamollaoğlu kovid oldu. Bu esnada başka işler de vardı. AK Parti’nin ülkenin başına her gün getirdiği belalar var” değerlendirmesini yaptı.‘Erdoğan’ın dillendirmesi korktuğunun göstergesi’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine de tepki gösteren Saadet Partili Kaya “Toplumda da parlamenter sisteme dönüşe dair bir desteğin arttığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde bu konuda partilerin arasında ihtilaf çıkmasını uman bir siyasi beklenti içerisindeydi. Onun olmadığını görünce süreci itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu konuyu dilendirmesi en azından bu konudaki korkusunu da ortaya koyuyor” değerlendirmesini yaptı.“Protokol kuralları belli”Genel başkanların bir araya geleceği toplantıyla ilgili de değerlendirme yapan DP’li Şahinalp ise “Ben bürokrasi kökenliyim, yurt dışında uzun yıllar görev yaptım. Uluslararası toplantılar nasıl yapılır, çok sayıda devlet başkanının katıldığı toplantılarda nasıl oturulur, nasıl konuşulur protokol kitaplarında uzun yıllardır dünyada belirlenmiş, kaleme alınmış, yazılmış kurallar üzerinden yürütülür. Dolayısı ile bu tür spekülatif yorumlara hiç gerek yok” dedi.‘Erdoğan’ın bu birlikteliği anlaması mümkün değil’İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise “Düşünün ki 6 siyasi parti bir araya gelmiş ve ülkenin anayasasının değişmesi için gerekli olan, zorunlu olan, elzem olan sistem değişikliği konusunda anlaşmış. Her noktada anlaşmış, farklılıklarını bir kenara koymuş ama sayın liderler efendim nerede oturayım, nasıl oturayım gibi anlamsız bir çekişme içinde bu açıklamayı geriye bırakacak. Bu sadece AK Parti’nin kendi tek adam rejiminin aklına gelebilecek bir anormallik. Sayın Erdoğan kendisinden başka hiç kimseyi saymadığı için, kendi fikrinden başka hiçbir fikre 20 yıldan beri en ufak bir şekilde bakmadığı, dinlemediği için ülkeyi bu hale getirdi. Dolayısıyla kendisinin yönetim anlayışından 180 derece zıt olan ülkeyi yönetmek için bir araya gelen liderleri de anlaması mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220118/parlamenter-sistem-icin-6-parti-bir-araya-geldi-1052859953.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, saadet partisi, iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi, deva partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem