https://tr.sputniknews.com/20220131/pervin-buldan-icin-izmirde-acilan-sorusturma-dosyasi-ankaraya-gonderildi-1053322421.html

Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi

Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın partisinin il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin davanın görüldüğü mahkemenin... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T20:35+0300

2022-01-31T20:35+0300

2022-01-31T20:35+0300

türkiye

hdp

pervin buldan

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan'ın, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.Görüntülerde, Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı kaydedildi.Dosya, yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Aralık 2021'de görülen duruşma sırasında, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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hdp, pervin buldan, ankara cumhuriyet başsavcılığı