https://tr.sputniknews.com/20220131/peskov-abd-ve-muttefiklerinin-provokatif-haberleri-kievde-histeriye-yol-aciyor--1053308078.html

Peskov: ABD ve müttefiklerinin provokatif haberleri, Kiev'de histeriye yol açıyor

Peskov: ABD ve müttefiklerinin provokatif haberleri, Kiev'de histeriye yol açıyor

ABD ve müttefiklerine Ukrayna'daki durumu haberler yoluyla körüklemekten vazgeçme çağrısı yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu durumun Kiev'de histeriye... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:13+0300

2022-01-31T14:13+0300

2022-01-31T14:16+0300

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dmitriy peskov

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Maalesef ABD medyası, son aylarda Ukrayna ve çevresinde yaşananlar hakkında çok sayıda teyit edilmemiş, çarpıtılmış veya bilinçli yalan ve provokatif haberler yayınlıyor. Bu durum neredeyse herkes için aşikar, bu nedenle bu tür yayınlar uygun şekilde ele alınmalıdır" dedi. Peskov, ABD'nin pompaladığı histerinin Ukrayna'da da fiilen histeriye yol açtığını ve bunun da son derece aşikar olduğunu vurguladı. Bunun Washington'un şu anda yürüttüğü kampanyanın ölümcül ve zararlı arka yüzü olduğunu kaydeden Peskov, "Biz, bu çizgiyi sürekli olarak eleştiriyoruz ve Washington ile Avrupa kıtasındaki müttefiklerini bu çizgiyi terk etmeye, yapıcı, sakin ve dengeli bir tutum sergilemeye çağırıyoruz" diye konuştu. Peskov, bu tür haberleri daha az okuma tavsiyesinde de bulundu. 'İngiltere yaptırım uygularsa, yanıtsız kalmaz' İngiltere'nin Rusya'ya uygulamayı planladığı yaptırımları değerlendiren Peskov, Londra'nın yaptırımları onaylaması halinde Moskova'nın bunu yanıtsız bırakmayacağının altını çizdi. Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ülkenin Rus iş dünyasına yönelik saldırısı, elbette misilleme önlemleri alınmasını öngörür. Bu önlemler, gerektiğinde, sadece ulusal çıkarlarımıza göre alınacak."'İngiltere'nin açıklamaları, kendi şirketlerini de tehdit ediyor' Londra'dan yapılan, İngiltere'deki Rus varlıklarına el koyulabileceğine dair açıklamaların sorulması üzerine Peskov şu yanıtı verdi: "Bunlar, çok endişe verici açıklamalar. Sanırım bunlar sadece bizim için değil, şirketlerimiz için de endişe verici. Bu, İngiltere'nin öngörülemez olduğunu gösteriyor ve bu durum, uluslararası finans ve iş çevreleri için ciddi bir endişe kaynağı. Çok sayıda Rus şirketinin stratejik partner, stratejik eş yatırımcı, hissedar sıfatıyla büyük İngiliz şirketlerinin sahibi olduğunu unutmayalım. Yani Londra, kendi ülkesindeki büyük işletmeleri tehdit ediyor. Bu çok endişe verici açıklamalar, İngiltere'nin yatırım cazibesine de zarar veriyor." Peskov, şirketlere yönelik bu tür doğrudan tehditlerin çok sık görülen veya duyulan bir şey olmadığını da vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220118/peskov-abd-ve-ingilterenin-ukraynaya-silah-tedarik-etme-planlari-son-derece-tehlikeli-1052865405.html

https://tr.sputniknews.com/20220125/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusyaya-karsi-guclu-yaptirimlar-hazirladik-1053087396.html

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abd, rusya, ukrayna, ingiltere, kremlin, dmitriy peskov