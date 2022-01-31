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https://tr.sputniknews.com/20220131/petrol-sizintisi-amazon-ormanlarina-yayildi-1053327802.html
Petrol sızıntısı Amazon ormanlarına yayıldı
Petrol sızıntısı Amazon ormanlarına yayıldı
Ekvador’da boru hattının patlaması ile meydana gelen petrol sızıntısı, Amazon ormanlarında koruma altındaki bölgeye yayıldı.    31.01.2022, Sputnik Türkiye
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ekvador
petrol
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фото, ekvador, petrol, amazon

Petrol sızıntısı Amazon ormanlarına yayıldı

23:30 31.01.2022 (güncellendi: 23:32 31.01.2022)
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Ekvador’da boru hattının patlaması ile meydana gelen petrol sızıntısı, Amazon ormanlarında koruma altındaki bölgeye yayıldı.   
© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Ekvador’un Fiedra Fina bölgesinde patlayan boru hattının ardından Çevre Bakanlığı, meydana gelen petrol sızıntısından Amazon ormanlarında koruma altında olan bölgenin etkilendiğini ve petrol sızıntısına neden olan boru hattını işleten şirket hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Ekvador’un Fiedra Fina bölgesinde patlayan boru hattının ardından Çevre Bakanlığı, meydana gelen petrol sızıntısından Amazon ormanlarında koruma altında olan bölgenin etkilendiğini ve petrol sızıntısına neden olan boru hattını işleten şirket hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Ekvador’un Fiedra Fina bölgesinde patlayan boru hattının ardından Çevre Bakanlığı, meydana gelen petrol sızıntısından Amazon ormanlarında koruma altında olan bölgenin etkilendiğini ve petrol sızıntısına neden olan boru hattını işleten şirket hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Petrol şirketi tarafından cumartesi günü ham petrol pompalanmasının durdurulduğu bildirilerek, bölgede temizlik ve iyileştirme çalışmaları için üç şirketle sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Petrol şirketi tarafından cumartesi günü ham petrol pompalanmasının durdurulduğu bildirilerek, bölgede temizlik ve iyileştirme çalışmaları için üç şirketle sözleşme imzalandığı aktarıldı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Petrol şirketi tarafından cumartesi günü ham petrol pompalanmasının durdurulduğu bildirilerek, bölgede temizlik ve iyileştirme çalışmaları için üç şirketle sözleşme imzalandığı aktarıldı.

© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Ekvador'un Sucumbios eyaleti Panduyaku topluluğu Başkanı Patricia Vargas, "Bir kez daha kirlendik ve bu konuda OCP ile savaşıyoruz. Petrol zaten Coca Nehri'nin kıyılarını kaplıyor ve acil eylem çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Ekvador&#x27;un Sucumbios eyaleti Panduyaku topluluğu Başkanı Patricia Vargas, &quot;Bir kez daha kirlendik ve bu konuda OCP ile savaşıyoruz. Petrol zaten Coca Nehri&#x27;nin kıyılarını kaplıyor ve acil eylem çağrısında bulunuyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Ekvador'un Sucumbios eyaleti Panduyaku topluluğu Başkanı Patricia Vargas, "Bir kez daha kirlendik ve bu konuda OCP ile savaşıyoruz. Petrol zaten Coca Nehri'nin kıyılarını kaplıyor ve acil eylem çağrısında bulunuyoruz" dedi.

© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Geçen cuma günü Piedra Fina bölgesinde etkili olan yağmurların ardından bir kayanın düşmesiyle bölgede bulunan OCP ağır ham petrol boru hattı zarar görmüş ve petrol sızıntısı yaşanmıştı. Sızıntıdan 21 bin metrekare alan etkilenmişti.

Geçen cuma günü Piedra Fina bölgesinde etkili olan yağmurların ardından bir kayanın düşmesiyle bölgede bulunan OCP ağır ham petrol boru hattı zarar görmüş ve petrol sızıntısı yaşanmıştı. Sızıntıdan 21 bin metrekare alan etkilenmişti. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Geçen cuma günü Piedra Fina bölgesinde etkili olan yağmurların ardından bir kayanın düşmesiyle bölgede bulunan OCP ağır ham petrol boru hattı zarar görmüş ve petrol sızıntısı yaşanmıştı. Sızıntıdan 21 bin metrekare alan etkilenmişti.

© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Bölgede daha önce de erozyon nedeniyle hem OCP hem de SOTE boru hatlarının patlamasının ardından Nisan 2020'de büyük bir petrol sızıntısı meydana gelmiş ve bölgede ciddi ölçüde kirlilik yaşanmıştı.

Bölgede daha önce de erozyon nedeniyle hem OCP hem de SOTE boru hatlarının patlamasının ardından Nisan 2020&#x27;de büyük bir petrol sızıntısı meydana gelmiş ve bölgede ciddi ölçüde kirlilik yaşanmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / NICOLAS MAINVILLE/AMAZON FRONTLI

Bölgede daha önce de erozyon nedeniyle hem OCP hem de SOTE boru hatlarının patlamasının ardından Nisan 2020'de büyük bir petrol sızıntısı meydana gelmiş ve bölgede ciddi ölçüde kirlilik yaşanmıştı.

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