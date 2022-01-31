https://tr.sputniknews.com/20220131/pitbul-saldirisinda-agir-yaralanan-asiye-ates-taburcu-edildi-1053302893.html

Pitbul saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, taburcu edildi

Pitbul saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, taburcu edildi

Gaziantep'te 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T12:28+0300

2022-01-31T12:28+0300

2022-01-31T12:28+0300

yaşam

saldırı

akdeniz üniversitesi hastanesi

pitbull

asiye ateş

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. 4 yaşındaki Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisine devam edildi.Asiye'nin işitme kaybına ilişkin kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve taburcu edileceğini söyledi.Asiye Ateş bugün sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211229/pitbull-saldirisi-sonrasi-doku-nakli-yapilan-asiye-ates-yogun-bakimdan-cikti-1052217921.html

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saldırı, akdeniz üniversitesi hastanesi, pitbull, asiye ateş