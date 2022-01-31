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Pitbul saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, taburcu edildi
Pitbul saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, taburcu edildi
Gaziantep'te 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:28+0300
2022-01-31T12:28+0300
yaşam
saldırı
akdeniz üniversitesi hastanesi
pitbull
asiye ateş
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. 4 yaşındaki Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisine devam edildi.Asiye'nin işitme kaybına ilişkin kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve taburcu edileceğini söyledi.Asiye Ateş bugün sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/pitbull-saldirisi-sonrasi-doku-nakli-yapilan-asiye-ates-yogun-bakimdan-cikti-1052217921.html
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saldırı, akdeniz üniversitesi hastanesi, pitbull, asiye ateş

Pitbul saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, taburcu edildi

12:28 31.01.2022
© AAAsiye Ateş
Asiye Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Gaziantep'te 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi.
4 yaşındaki Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi.
Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı.
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
TÜRKİYE
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı
29 Aralık 2021, 12:39
İşitme kaybı ve yüz felci ihtimali üzerine bir operasyon daha geçiren Asiye'nin bu yöndeki tedavisine devam edildi.
Asiye'nin işitme kaybına ilişkin kulak bölgesine operasyon yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin kulakla ilgili sorunlarının giderildiğini ve taburcu edileceğini söyledi.
Asiye Ateş bugün sabah saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.
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