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https://tr.sputniknews.com/20220131/pkknin-talimatiyla-orman-yanginlari-cikardigi-iddia-edilen-sanigin-yargilanmasina-baslandi-1053319866.html
PKK'nın talimatıyla orman yangınları çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
PKK'nın talimatıyla orman yangınları çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
Adana'da, PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T19:09+0300
2022-01-31T19:09+0300
türkiye
pkk
adana
orman yangını
dava
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Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak'tan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.İ.E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı hazır bulundu.Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.İ.E.K, terör örgütü PKK ile bir bağlantısının bulunmadığını ve örgüt talimatıyla orman yakmadığını söyledi.Evinin orman yanan bölgeye yakın bir mahallede olduğunu savunan sanık, "Olay günü bozuk olması sebebiyle cep telefonumu yakmaya karar verdim. Telefonumu ormanlık alanda yakmak için kibritle uğraştım. Ben ormanlık alana motosikletimle sürekli giderdim. Ormanlık alanda yangın çıkarmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.Tanık olarak beyanı alınan C.P. ise Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünde işletme şefi olarak çalıştığını anlatarak, "Olay günü yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkmıştık. Bu sırada siyah motosikletli bir kişi yanımızdan hızla geçti. Ben motosikletli kişiden şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdim. Biz de geri dönerek motosikletin istikametine doğru gittik. Polis ekipleri dur ihtarında bulunmasına rağmen bu kişi motosikletiyle kaçmaya çalıştı. İlerde devrilerek durabildi. Huzurda bulunan sanık, o gün motosikletle kaçmaya çalışan kişidir." dedi.Avukatı, sanık hakkında cezai ehliyet raporu alınmasını istediMahkemede söz alan sanık avukatı ise A.İ.E.K'nin algılama sorunu ve öğrenme güçlüğü yaşadığını belirterek, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını ve bu aşamada müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınması yönünde görüş sundu.Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamıyla cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına, cep telefonunda tespit edilen ve Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' hattı ile kimlerle görüşme yaptığının belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.Merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.Zanlı A.İ.E.K'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti.Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli 7 Eylül 2021'de tutuklanmıştı.​​​​​​​
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pkk, adana, orman yangını, dava

PKK'nın talimatıyla orman yangınları çıkardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

19:09 31.01.2022
© AAŞemdinli orman yangını
Şemdinli orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Adana'da, PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak'tan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.İ.E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.İ.E.K, terör örgütü PKK ile bir bağlantısının bulunmadığını ve örgüt talimatıyla orman yakmadığını söyledi.
Evinin orman yanan bölgeye yakın bir mahallede olduğunu savunan sanık, "Olay günü bozuk olması sebebiyle cep telefonumu yakmaya karar verdim. Telefonumu ormanlık alanda yakmak için kibritle uğraştım. Ben ormanlık alana motosikletimle sürekli giderdim. Ormanlık alanda yangın çıkarmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.
Tanık olarak beyanı alınan C.P. ise Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünde işletme şefi olarak çalıştığını anlatarak, "Olay günü yangına müdahale etmek amacıyla yola çıkmıştık. Bu sırada siyah motosikletli bir kişi yanımızdan hızla geçti. Ben motosikletli kişiden şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdim. Biz de geri dönerek motosikletin istikametine doğru gittik. Polis ekipleri dur ihtarında bulunmasına rağmen bu kişi motosikletiyle kaçmaya çalıştı. İlerde devrilerek durabildi. Huzurda bulunan sanık, o gün motosikletle kaçmaya çalışan kişidir." dedi.

Avukatı, sanık hakkında cezai ehliyet raporu alınmasını istedi

Mahkemede söz alan sanık avukatı ise A.İ.E.K'nin algılama sorunu ve öğrenme güçlüğü yaşadığını belirterek, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını ve bu aşamada müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınması yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamıyla cezai ehliyetinin tam olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına, cep telefonunda tespit edilen ve Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' hattı ile kimlerle görüşme yaptığının belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.
Zanlı A.İ.E.K'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti.
Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli 7 Eylül 2021'de tutuklanmıştı.​​​​​​​
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