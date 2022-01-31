https://tr.sputniknews.com/20220131/polonya-istihbarat-servisi-ukraynaya-silah-gonderme-kararini-dogruladi-1053318518.html

Polonya istihbarat servisi Ukrayna’ya silah gönderme kararını doğruladı

Polonya istihbarat servisi Ukrayna’ya silah gönderme kararını doğruladı

Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T18:47+0300

2022-01-31T18:47+0300

2022-01-31T18:47+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051861414_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6f28080ab973cef26da5805e7765a4d6.jpg

Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini belirtti, fakat tam olarak hangi silahların olacağını netleştirmedi.Daha önce Polonyalı Rzeczpospolita gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un açıklamalarına atıfla Polonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım önerdiğini yazmıştı.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soloch, “Ukrayna'ya savunma silahlarının tedarik edilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Polonyalı yetkili, söz konusu silahların ‘saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı’ olduğunu vurguladı.Silahların teslimine ilişkin nihai karar ise Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından alınacak.Daha önce aralarında ABD, İngiltere ve Kanada’nın da bulunduğu bir dizi ülke, Rus ordusunun olası işgali iddiasıyla Ukrayna'ya yardım edeceğini duyurmuştu. NATO, Doğu Avrupa'da varlık gösterdiği bölgelere ek kuvvetler göndermeyi planlıyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/polonya-medyasi-abd-ukraynada-catismalari-kiskirtmak-icin-rusya-ile-muzakereleri-bozmak-istiyor-1052726895.html

polonya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, ukrayna