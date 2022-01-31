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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/polonya-istihbarat-servisi-ukraynaya-silah-gonderme-kararini-dogruladi-1053318518.html
Polonya istihbarat servisi Ukrayna’ya silah gönderme kararını doğruladı
Polonya istihbarat servisi Ukrayna’ya silah gönderme kararını doğruladı
Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T18:47+0300
2022-01-31T18:47+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
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Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini belirtti, fakat tam olarak hangi silahların olacağını netleştirmedi.Daha önce Polonyalı Rzeczpospolita gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un açıklamalarına atıfla Polonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım önerdiğini yazmıştı.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soloch, “Ukrayna'ya savunma silahlarının tedarik edilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Polonyalı yetkili, söz konusu silahların ‘saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı’ olduğunu vurguladı.Silahların teslimine ilişkin nihai karar ise Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından alınacak.Daha önce aralarında ABD, İngiltere ve Kanada’nın da bulunduğu bir dizi ülke, Rus ordusunun olası işgali iddiasıyla Ukrayna'ya yardım edeceğini duyurmuştu. NATO, Doğu Avrupa'da varlık gösterdiği bölgelere ek kuvvetler göndermeyi planlıyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/polonya-medyasi-abd-ukraynada-catismalari-kiskirtmak-icin-rusya-ile-muzakereleri-bozmak-istiyor-1052726895.html
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polonya, ukrayna

Polonya istihbarat servisi Ukrayna’ya silah gönderme kararını doğruladı

18:47 31.01.2022
© AFP 2021 / JAAP ARRIENSPolonya askeri
Polonya askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / JAAP ARRIENS
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Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini duyurdu.
Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini belirtti, fakat tam olarak hangi silahların olacağını netleştirmedi.
Daha önce Polonyalı Rzeczpospolita gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un açıklamalarına atıfla Polonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım önerdiğini yazmıştı.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soloch, “Ukrayna'ya savunma silahlarının tedarik edilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Polonyalı yetkili, söz konusu silahların ‘saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı’ olduğunu vurguladı.
Silahların teslimine ilişkin nihai karar ise Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından alınacak.
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
DÜNYA
Polonya medyası: ABD, Ukrayna'da çatışmaları kışkırtmak için Rusya ile müzakereleri bozmak istiyor
14 Ocak, 03:17
Daha önce aralarında ABD, İngiltere ve Kanada’nın da bulunduğu bir dizi ülke, Rus ordusunun olası işgali iddiasıyla Ukrayna'ya yardım edeceğini duyurmuştu. NATO, Doğu Avrupa'da varlık gösterdiği bölgelere ek kuvvetler göndermeyi planlıyor.
Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
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