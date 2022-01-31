Polonya istihbarat servisi Ukrayna’ya silah gönderme kararını doğruladı

Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini belirtti, fakat tam olarak hangi silahların olacağını netleştirmedi.Daha önce Polonyalı Rzeczpospolita gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un açıklamalarına atıfla Polonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım önerdiğini yazmıştı.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soloch, “Ukrayna'ya savunma silahlarının tedarik edilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Polonyalı yetkili, söz konusu silahların ‘saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı’ olduğunu vurguladı.Silahların teslimine ilişkin nihai karar ise Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından alınacak.Daha önce aralarında ABD, İngiltere ve Kanada’nın da bulunduğu bir dizi ülke, Rus ordusunun olası işgali iddiasıyla Ukrayna'ya yardım edeceğini duyurmuştu. NATO, Doğu Avrupa'da varlık gösterdiği bölgelere ek kuvvetler göndermeyi planlıyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini duyurdu.
Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch, Varşova’nın Kiev’e ‘on binlerce’ savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini belirtti, fakat tam olarak hangi silahların olacağını netleştirmedi.
Daha önce Polonyalı Rzeczpospolita gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un açıklamalarına atıfla Polonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım önerdiğini yazmıştı.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soloch, “Ukrayna'ya savunma silahlarının tedarik edilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Polonyalı yetkili, söz konusu silahların ‘saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı’ olduğunu vurguladı.
Silahların teslimine ilişkin nihai karar ise Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından alınacak.
Daha önce aralarında ABD, İngiltere ve Kanada’nın da bulunduğu bir dizi ülke, Rus ordusunun olası işgali iddiasıyla Ukrayna'ya yardım edeceğini duyurmuştu. NATO, Doğu Avrupa'da varlık gösterdiği bölgelere ek kuvvetler göndermeyi planlıyor.
Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.