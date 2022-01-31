https://tr.sputniknews.com/20220131/portekizde-secimleri-meclis-cogunluguyla-sosyalist-parti-kazandi-1053292996.html

Portekiz'de seçimleri, meclis çoğunluğuyla Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de seçimleri, meclis çoğunluğuyla Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de 30 Ocak pazar günü yapılan erken genel seçimleri, 2019'dan bu yana azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) kazandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T04:43+0300

2022-01-31T04:43+0300

2022-01-31T04:54+0300

portekiz

seçim

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antonio costa

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PS lideri ve Başbakan Antonio Costa, 230 sandalyeli mecliste 117 veya 118 milletvekiline sahip olarak, gelecek 4 yıl ülkeyi yöneteceklerini söyledi.Seçim öncesi tek başına iktidar olasılığını dışarıda bırakan anketleri yanlış çıkaran Costa, yaptığı konuşmada, "Bu, alçakgönüllülüğün, güvenin ve istikrarın bir zaferidir. Bu gecenin benim için çok özel olduğunu kabul etmeliyim. 6 yıllık başbakanlık dönemimde ve iki yıldır eşi benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele ettiğimiz pandemide Portekizlilerin bana emanet ettiği bu görevi büyük bir duyguyla üstleniyorum" dedi."Portekizliler önümüzdeki yıllarda istikrar, kesinlik ve güvenlik arzusunu gösterdiler" diyen Costa, bu seçimleri bir güven oylaması olarak gördüğünü ve Portekizlilerin gelecek 4 yıl için PS hükümetinden yana oy kullandıklarını vurguladı.Costa, "Meclis çoğunluğunu yakalamak mutlak güç anlamına gelmez. Demokraside kimse tek başına yönetemez. Portekizlileri temsil eden tüm siyasi partilerle diyalog kuracağım" şeklinde konuştu.Portekizliler, 2022 bütçesinin mecliste kabul edilmesini önleyerek, ülkeyi erken seçime götürmeye zorlayan Sol Blok (BE) ve Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı olan Birleşik Demokratik Koalisyonu'nu (CDU) ise cezalandırdı.Milletvekili sayıları BE'nin 19'dan 4'e, CDU'nun da 12'den 5'e indi. Ana muhalefet lideri Rui Rio istifa edeceğini açıkladıAna muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise oylarını artırmayı başaramadı.PSD lideri Rui Rio, meclis çoğunluğunu PS'nin almasından sonra partisine katkısı olamayacağını belirterek, istifa edeceğini açıkladı.Oy kaybına uğrayan diğer bir sağ görüşlü parti olan Sosyal Demokratik Merkez-Halk Partisi'nin (CDS-PP) lideri Francisco Rodrigues dos Santos da istifa ettiğini duyurdu.Aşırı sağ Mecliste 3. büyük parti olduDiğer yandan erken seçimlerde oy oranını en fazla artıran siyasi parti, sadece 3 yıllık bir geçmişi olan aşırı sağ görüşlü Chega (Yeter) oldu.İslam ve göçmen karşıtı politika yapan Chega yüzde 1 oy oranı ile 1 olan milletvekili sayısını 11'e (yüzde 7,15 oy oranı) çıkardı.Oylarını yükselten diğer bir siyasi parti de milletvekili sayısını 1'den 6'ya çıkaran Liberal İnisiyatif (LI) oldu.

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