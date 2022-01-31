https://tr.sputniknews.com/20220131/rus-uzmanlar-iha-suruleriyle-mucadelede-yeni-bir-yontem-gelistirdi--1053310192.html

Rus uzmanlar, 'İHA sürüleriyle' mücadelede yeni bir yöntem geliştirdi

Rus uzmanlar, 'İHA sürüleriyle' mücadelede yeni bir yöntem geliştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Üniversitesi uzmanları, küçük boyutlu insansız hava araçlarından (İHA) oluşan 'sürülerle' başa çıkmanın yeni bir yöntemini... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:37+0300

2022-01-31T15:37+0300

2022-01-31T15:37+0300

savunma

iha

rusya

rusya savunma bakanlığı

drone

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Sürü mantığıyla hareket eden küçük İHA’ların oluşturduğu gruplarla mücadele etmek için geliştirilen kare şeklindeki hava aracının bir kontrol paneli, bir çok namlulu modülü, bir de bir ağ üstünden birbirine bağlı dört teleskopik kılavuzdan oluşan parçası bulunuyor. Buradaki alıcılar sayesinde hava aracı, ‘İHA sürüsünün’ hareketlerini görüyor ve ilettiği bir sinyal ile çok namlulu modülünü harekete geçiriyor.Sürü 'zekası', birbirleriyle ve çevreyle etkileşime giren çok sayıda 'ajan' İHA'nın koordineli şekilde eylemde bulunmasını öngörüyor. Teknik olarak basit görünse de, bu İHA'lar toplu olarak ve tek bir büyük organizma gibi hareket ederek 'olağanüstü karmaşık' bir davranış sergiliyor. Söz konusu sistem, korunan tesisleri bir şarapnel bulutuyla kaplayabiliyor. Çatışma sırasında İHA'lar kılavuzlarla açılmış bir ağ ile tesisin üzerinde havada asılı kalıyor. Ağ sensörleri, saldıran sürünün hareketlerini analiz ediyor ve çok namlulu savaş modülü başlıklarının elektrik kapsüllerine bir sinyal gönderiyor. Ardından tüm namlular aynı anda ateşleniyor ve bu şekilde oluşturulan şarapnel bulutu düşman İHA'ları yok ediyor. Askeri uzmanlar, önemli askeri ve sivil altyapı tesislerine yönelik olarak İHA 'sürüleriyle' düzenlenen saldırıların artması nedeniyle bu buluşun faydalı olduğunu belirtiyor. İHA 'sürüleriyle' mücadeleye yönelik hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri, avcı uçakları gibi mevcut araçların yeterli olmadığını kaydeden uzmanlar, bu araçların kullanımının önemli miktarda kaynak gerektiğine de dikkat çekiyor.

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iha, rusya, rusya savunma bakanlığı, drone