https://tr.sputniknews.com/20220131/rusya-buyukelciligi-sovyet-buyukelci-aralovun-turkiyeye-gelisinin-100-yildonumunu-andi-1053323841.html

Rusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı

Rusya Büyükelçiliği, Sovyet Büyükelçi Aralov'un Türkiye’ye gelişinin 100. yıldönümünü andı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Sovyetler Birliği’nin Tam Yetkili Temsilcisi (Büyükelçisi) Semyon Aralov’un Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Atatürk’e güven... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T21:51+0300

2022-01-31T21:51+0300

2022-01-31T21:51+0300

semyon aralov

dünya

rusya ankara büyükelçliği

türkiye-rusya ilişkileri

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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, Sovyetler Birliği’nin Tam Yetkili Temsilcisi (Büyükelçisi) Semyon Aralov’un Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal Atatürk’e güven mektubu sunması anıldı.Yapılan görselli paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Semyon Aralov’un bir arada yer aldığı fotoğrafla birlikte şu ifadelere yer verildi:İki ülkenin arasındaki ilişkilerin tesis edilmesinde önemli bir sayfa açan bu olaya ilişkin bir paylaşım da Ankara Türk-Rus Dostluk Evi tarafından yapıldı.Kuruluşun Facebook sayfasında yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

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semyon aralov, rusya ankara büyükelçliği, türkiye-rusya ilişkileri