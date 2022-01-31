https://tr.sputniknews.com/20220131/rusyanin-londra-buyukelcisi-rusyada-kimse-ukraynayla-savas-istemiyor-1053290409.html

Rusya’nın Londra Büyükelçisi: Rusya’da kimse Ukrayna’yla savaş istemiyor

Rusya’nın Londra Büyükelçisi: Rusya’da kimse Ukrayna’yla savaş istemiyor

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, ülkesinin Ukrayna’ya karşı savaş istemediğini, mevcut gerilimin diplomatik yollarla ortadan kaldırılması gerektiğini... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T01:20+0300

2022-01-31T01:20+0300

2022-01-31T01:20+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ingiltere

andrey kelin

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The Sunday Times gazetesine konuşan Kelin, “Rusya’da kimse savaş istemiyor. Herkes buna karşı. Bu sorunun sadece diplomatik yollarla, müzakereler aracılığıyla çözüme kavuşturulabileceği ve öyle olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.Rus güçlerinin saldıran ilk taraf olacağı seçeneğini reddeden Büyükelçi, “Hiçbir Rus yetkili asla Ukraynalıları tehdit edecek hiçbir şey söylemedi. Bunu yapmaya katiyen hiçbir niyetimiz yok” ifadesini kullandı.Bununla birlikte savaş riskinin devam ettiğini kabul eden Kelin, sözlerini şöyle sürdürdü: NATO’nun genişleme olasılığını değerlendiren Rus diplomat, “NATO bu adımla güvenliği artıracak mı azaltacak mı? Görüşümüze göre bu adım, Avrupa’daki güvenliğe darbe olacak, özellikle de bizim için. Ukrayna, tarafsızlık statüsünü korumalı. Bağımsız, egemen ülke olmak Ukrayna’nın seçimi. Daha önce tarafsız olduğunu beyan etmişti. Bu, Ukrayna Anayasası’nda belirtilmişti. Ukrayna için en güzelinin tarafsız ülke olmak, bloklar dışında kalmak olduğunu düşünüyoruz” yorumunda bulundu.Ukrayna etrafındaki krizin, bu ülkenin NATO üyesi olmayacağını garanti eden bir diplomatik çözümle ortadan kalkacağını söyleyen Kelin, “Diplomatik çözüm müzakere edilip geliştirilmeli, ama Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı yönünde hukuki garantilere ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.NATO’nun Rusya için taşıdığı tehlikeye dikkat çeken Rus büyükelçi, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

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rusya, ukrayna, ingiltere, andrey kelin