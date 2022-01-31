Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın Londra Büyükelçisi: Rusya’da kimse Ukrayna’yla savaş istemiyor
© SputnikAndrey Kelin
© Sputnik
Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, ülkesinin Ukrayna’ya karşı savaş istemediğini, mevcut gerilimin diplomatik yollarla ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.
The Sunday Times gazetesine konuşan Kelin, “Rusya’da kimse savaş istemiyor. Herkes buna karşı. Bu sorunun sadece diplomatik yollarla, müzakereler aracılığıyla çözüme kavuşturulabileceği ve öyle olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Rus güçlerinin saldıran ilk taraf olacağı seçeneğini reddeden Büyükelçi, “Hiçbir Rus yetkili asla Ukraynalıları tehdit edecek hiçbir şey söylemedi. Bunu yapmaya katiyen hiçbir niyetimiz yok” ifadesini kullandı.
Bununla birlikte savaş riskinin devam ettiğini kabul eden Kelin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğer en kötü senaryo yaşanır, Ukrayna birlikleri Donbass topraklarına girerse, ki bu insanların katledilmesi ve çok agresif eylemleri de içerecek, o zaman her şey olabilir. Bu durumda Rusya’nın eylemlerinin ne olacağı yönünde tahminler yürütülmemeli. Şahsen ben Ukraynalıların Minsk anlaşmasını yerine getirmesi gerektiğini aktif olarak savunuyorum. Çünkü çatışmaya tek diplomatik ve siyasi çözüm taşıyan bu anlaşmadır.”
NATO’nun genişleme olasılığını değerlendiren Rus diplomat, “NATO bu adımla güvenliği artıracak mı azaltacak mı? Görüşümüze göre bu adım, Avrupa’daki güvenliğe darbe olacak, özellikle de bizim için. Ukrayna, tarafsızlık statüsünü korumalı. Bağımsız, egemen ülke olmak Ukrayna’nın seçimi. Daha önce tarafsız olduğunu beyan etmişti. Bu, Ukrayna Anayasası’nda belirtilmişti. Ukrayna için en güzelinin tarafsız ülke olmak, bloklar dışında kalmak olduğunu düşünüyoruz” yorumunda bulundu.
Ukrayna etrafındaki krizin, bu ülkenin NATO üyesi olmayacağını garanti eden bir diplomatik çözümle ortadan kalkacağını söyleyen Kelin, “Diplomatik çözüm müzakere edilip geliştirilmeli, ama Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağı yönünde hukuki garantilere ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.
NATO’nun Rusya için taşıdığı tehlikeye dikkat çeken Rus büyükelçi, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Genel Sekreter (Jens Stoltenberg) dahil birçok kişi, NATO’nun savunma ittifakı olduğunu söylüyor. Ama son yıllarda NATO’nun özü kökten değişti. Bu, NATO’nun tüm temel belgelerinde yazıyor. Bu belgelerde, Rusya’nın, NATO için en acil tehdit olduğu ve NATO’nun görevinin Rusya’yı durdurmak, Rusya’yı dizginlemek ve bu tehdide karşı korunmak olduğu ifade ediliyor. Bu durumda ittifakın sadece savunma amaçlı olduğunu söylemek zor. NATO, genişleme sürecinde doğuya binlerce kilometre ilerledi, sınırlarımıza çok yaklaştı. Bu bizde endişe yaratıyor.”