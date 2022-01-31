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https://tr.sputniknews.com/20220131/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-failleri-adliyeye-sevk-edildi-1053300468.html
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti failleri adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti failleri adliyeye sevk edildi
İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T11:31+0300
2022-01-31T11:31+0300
türkiye
adliye
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye gönderildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlının gözaltındaki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Ne olmuştu?Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/safak-mahmutyazicioglunun-oldurulmesiyle-ilgili-yeni-detaylar-ve-goruntuler-ortaya-cikti-1053227583.html
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adliye, şafak mahmutyazıcıoğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti failleri adliyeye sevk edildi

11:31 31.01.2022
© AAŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye gönderildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlının gözaltındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
TÜRKİYE
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı
28 Ocak, 11:23

Ne olmuştu?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.
Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.
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