https://tr.sputniknews.com/20220131/safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-failleri-adliyeye-sevk-edildi-1053300468.html

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti failleri adliyeye sevk edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti failleri adliyeye sevk edildi

İstanbul Yeşilköy’de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıktan ek... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T11:31+0300

2022-01-31T11:31+0300

2022-01-31T11:31+0300

türkiye

adliye

şafak mahmutyazıcıoğlu

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye gönderildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlının gözaltındaki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Ne olmuştu?Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220128/safak-mahmutyazicioglunun-oldurulmesiyle-ilgili-yeni-detaylar-ve-goruntuler-ortaya-cikti-1053227583.html

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adliye, şafak mahmutyazıcıoğlu