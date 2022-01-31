https://tr.sputniknews.com/20220131/satin-aldigi--otomobili-bulundugu-bahceden-vinc-yardimiyla-cikardi-1053327615.html

Satın aldığı otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı

Satın aldığı otomobili bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı

İzmir'in Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yakınları tarafından satışa çıkartılan 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T23:25+0300

2022-01-31T23:25+0300

2022-01-31T23:27+0300

otomobil

vinç

yaşam

izmir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053327888_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_575c52539f11290f639f5a7dadd02c2b.jpg

İbrahim Kayalıer, 1979 yılında, sıfır kilometre Murat 131 marka otomobil satın aldı. Kayalıer'in kullanmaya kıyamadığı 62 bin kilometredeki otomobil, iki ay önce yaşamını yitirmesi üzerine yakınlarına kaldı.Akile Kayalıer, eşinin ölümünden sonra kendilerine hatıra kalan ilk günkü gibi orjinalliğini koruduğu belirtilen otomobili satışa çıkardı.Kayalıer "Otomobilin her geçen gün evin önünde yok olmasına gönlüm razı olmadı" dedi. Kayalıer, eşinden yadigar otomobilin kıymetini bileceğine inandığı; Tire Sanayi Sitesi'nde oto-yedek parça işiyle uğraşan Hasan Karadişoğlu'na 35 bin liraya sattı.Klasik otomobil tutkunu Karadişoğlu ise satın aldığı otomobili bahçeden yan taraftaki inşaat vincinin yardımıyla çıkartarak; gerekli tamiratlarını yaptırmak için sanayi sitesine çekici ile götürdü. 43 yıllık otomobili satın alan Karadişoğlu, "Klasik otomobil tutkunuyum. Zaten bu işlerle uğraşıyorum. Bu otomobilin en önemli özelliği ilk sahibinden olması, orjinalliğini koruyor olması ve de sadece 62 bin kilometrede olması. Orjinalliğini bozmadan otomobilin tamiratını yaptırıp, işyerimde sergileyeceğim" dedi.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, vinç, izmir