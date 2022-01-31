Scotty çalışanlarından eylem kararı

Trendyol ve Yemeksepeti kuryelerinin ardından Hepsiburada’nın dağıtım ağı Hepsijet ve Scotty çalışanları da düşük ücretlere karşı itiraz ediyor.Scotty çalışanları yüzde 22'lik zammı kabul etmeyerek kontak kapattı. Yüzde 40 zam isteyen işçiler, kontak kapattıklarını ilan ederek açıklamalarda bulundu ve dayanışma çağrısı yaptı. Scotty'nin sosyal medya hesabından yapılan 'sektör ortalamasının üzerinde zam yapıldığına' dair açıklamayı yalanlayan işçiler, İstanbul Kağıthane'deki Papirüs Plaza'da bulunan Scotty Genel Merkezi önüne çağrı yaptı.Scotty çalışanları, zam protestosuna ocak ayının sonlarında başlamışlardı.
Trendyol kuryelerinin aldıkları kazanım sonrası yüzde 22 zammı kabul etmeyen Scotty çalışanları, bugün şirketin Genel Merkezi önünde toplanma çağrısı yaptı.
Trendyol ve Yemeksepeti kuryelerinin ardından Hepsiburada’nın dağıtım ağı Hepsijet ve Scotty çalışanları da düşük ücretlere karşı itiraz ediyor.
Scotty çalışanları yüzde 22'lik zammı kabul etmeyerek kontak kapattı. Yüzde 40 zam isteyen işçiler, kontak kapattıklarını ilan ederek açıklamalarda bulundu ve dayanışma çağrısı yaptı.
Scotty'nin sosyal medya hesabından yapılan 'sektör ortalamasının üzerinde zam yapıldığına' dair açıklamayı yalanlayan işçiler, İstanbul Kağıthane'deki Papirüs Plaza'da bulunan Scotty Genel Merkezi önüne çağrı yaptı.
Scotty çalışanları, zam protestosuna ocak ayının sonlarında başlamışlardı.