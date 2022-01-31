Şimdiye kadar 400 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı

Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, Türkmenistan’a 800 bin dozdan fazla tek dozluk, Omicron ve diğer mutasyonlara karşı etkili evrensel bir güçlendirici olan Sputnik Light aşısı gönderildi. Sputnik V aşısı dünyanın 71 ülkesinde kullanım onayı aldı. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyarı aşıyor. Sputnik Light aşısı ise 30’dan fazla ülkede onaylandı.
Rusya da dahil olmak üzere, tüm dünyaya Kovid-19 pandemisi ile mücadele için 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı.
Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı.
Over 400 million Sputnik vaccine doses have been supplied worldwide including Russia to date to fight COVID-19 pandemic.
Over 800,000 doses of 1-shot Sputnik Light, standalone vaccine & universal booster effective against #Omicron & other mutations arrived in Turkmenistan. pic.twitter.com/SEhTJImXJ4