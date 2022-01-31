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Şimdiye kadar 400 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı
Şimdiye kadar 400 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı
Rusya da dahil olmak üzere, tüm dünyaya Kovid-19 pandemisi ile mücadele için 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T14:45+0300
2022-01-31T14:45+0300
koronavirüs
aşı
pandemi
koronavirüs
kovid-19
sputnik v
sputnik light
omicron
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Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, Türkmenistan’a 800 bin dozdan fazla tek dozluk, Omicron ve diğer mutasyonlara karşı etkili evrensel bir güçlendirici olan Sputnik Light aşısı gönderildi. Sputnik V aşısı dünyanın 71 ülkesinde kullanım onayı aldı. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyarı aşıyor. Sputnik Light aşısı ise 30’dan fazla ülkede onaylandı.
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aşı, pandemi, koronavirüs, kovid-19, sputnik v, sputnik light , omicron

Şimdiye kadar 400 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı

14:45 31.01.2022
© SputnikSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Sputnik
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Rusya da dahil olmak üzere, tüm dünyaya Kovid-19 pandemisi ile mücadele için 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı.
Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, Türkmenistan’a 800 bin dozdan fazla tek dozluk, Omicron ve diğer mutasyonlara karşı etkili evrensel bir güçlendirici olan Sputnik Light aşısı gönderildi.
Sputnik V aşısı dünyanın 71 ülkesinde kullanım onayı aldı. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyarı aşıyor.
Sputnik Light aşısı ise 30’dan fazla ülkede onaylandı.
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