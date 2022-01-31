https://tr.sputniknews.com/20220131/simdiye-kadar-400-milyon-dozdan-fazla-sputnik-v-asisi-sevkiyati-yapildi--1053309879.html

Şimdiye kadar 400 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı

Şimdiye kadar 400 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı

Rusya da dahil olmak üzere, tüm dünyaya Kovid-19 pandemisi ile mücadele için 400 milyon dozdan fazla Rus Sputnik V aşısı sevkiyatı yapıldı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:45+0300

2022-01-31T14:45+0300

2022-01-31T14:45+0300

koronavirüs

aşı

pandemi

koronavirüs

kovid-19

sputnik v

sputnik light

omicron

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Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar Kovid-19 pandemisi ile mücadele için Rusya da dahil, tüm dünyaya 400 milyon dozdan fazla Sputnik aşısı gönderildi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, Türkmenistan’a 800 bin dozdan fazla tek dozluk, Omicron ve diğer mutasyonlara karşı etkili evrensel bir güçlendirici olan Sputnik Light aşısı gönderildi. Sputnik V aşısı dünyanın 71 ülkesinde kullanım onayı aldı. Bu ülkelerin toplam nüfusu 4 milyarı aşıyor. Sputnik Light aşısı ise 30’dan fazla ülkede onaylandı.

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aşı, pandemi, koronavirüs, kovid-19, sputnik v, sputnik light , omicron