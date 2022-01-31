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Sultangazi'de yeraltı kabloları patladı
Sultangazi'de yeraltı kabloları patladı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yeraltı kabloları alev alarak patladı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T10:37+0300
2022-01-31T10:37+0300
türkiye
istanbul
sultangazi
patlama
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Sultangazi'deki sokakta gündüz yapılan altyapı çalışmasının bulunduğu alanda gece saatlerinde yeraltı kabloları bilinmeyen nedenle patlamalar yaşandı.Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından elektrik kurumuna haber verildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti.Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/benzin-istasyonunda-park-halindeki-tir-bomba-gibi-patladi-1053251546.html
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sultangazi
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istanbul, sultangazi, patlama

Sultangazi'de yeraltı kabloları patladı

10:37 31.01.2022
© DHASultangazi'de patlama
Sultangazi'de patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yeraltı kabloları alev alarak patladı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı.
Sultangazi'deki sokakta gündüz yapılan altyapı çalışmasının bulunduğu alanda gece saatlerinde yeraltı kabloları bilinmeyen nedenle patlamalar yaşandı.
Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından elektrik kurumuna haber verildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti.
Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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