https://tr.sputniknews.com/20220131/sultangazide-yeralti-kablolari-patladi-1053298060.html

Sultangazi'de yeraltı kabloları patladı

Sultangazi'de yeraltı kabloları patladı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yeraltı kabloları alev alarak patladı. Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T10:37+0300

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türkiye

istanbul

sultangazi

patlama

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Sultangazi'deki sokakta gündüz yapılan altyapı çalışmasının bulunduğu alanda gece saatlerinde yeraltı kabloları bilinmeyen nedenle patlamalar yaşandı.Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşayarak, kendilerini dışarı attı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından elektrik kurumuna haber verildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak İGDAŞ ekibi olay yerine gelirken, elektrik arıza ekipleri de yer altı kablolarının akımını kesti.Yangın, elektrik akımının kesilmesinden sonra söndürülürken, bölgede bir süre elektrik kesildi. Yaşanan anlar ise, cep telefonu kameralarına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220128/benzin-istasyonunda-park-halindeki-tir-bomba-gibi-patladi-1053251546.html

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istanbul, sultangazi, patlama