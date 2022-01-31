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https://tr.sputniknews.com/20220131/surusunden-ayrilarak-tekirdaga-konan-leylek-ucmayi-birakti-her-yere-yuruyerek-gidiyor-1053311124.html
Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı: Her yere yürüyerek gidiyor
Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı: Her yere yürüyerek gidiyor
Yaklaşık 9 ay önce sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, uçmayı 'unuttu'. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:31+0300
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leylek
yaşam
tekirdağ
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Geçen yıl çeşitli badireler atlattıktan sonra sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde ve şehir içindeki esnafın sahip çıkarak, yem verdiği leylek şehir hayatına iyice alışarak adeta uçmayı 'unuttu'.Zaman zaman sahil gezintisine çıkan leylek, vatandaşlarında yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Artık her yere yürüyerek giden ve şehrin maskotu haline gelen leylek, vatandaşlarla fotoğraf çekiliyor ve rahat rahat insanların ellerinden yem yiyebiliyor. ‘Çocuklardan kaçmıyor, insanlara alışmış’Cevdet Avşar isimli vatandaş, “Bir saattir seyrediyoruz. Çocuklardan kaçmıyor. Çöpleri topluyor bu tarafa getiriyor. Hayvan, insanlara alışmış. Uçmuyor çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların eğlencesi haline geldi. Çok güzel bir hayvan” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211201/goc-etmeyen-leylek-kara-yakalandi-1051338074.html
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leylek, tekirdağ, maskot

Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı: Her yere yürüyerek gidiyor

15:31 31.01.2022 (güncellendi: 15:38 31.01.2022)
© İHATekirdağ, uçmayı bırakan leylek
Tekirdağ, uçmayı bırakan leylek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA
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Yaklaşık 9 ay önce sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, uçmayı 'unuttu'.
Geçen yıl çeşitli badireler atlattıktan sonra sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde ve şehir içindeki esnafın sahip çıkarak, yem verdiği leylek şehir hayatına iyice alışarak adeta uçmayı 'unuttu'.
Zaman zaman sahil gezintisine çıkan leylek, vatandaşlarında yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Artık her yere yürüyerek giden ve şehrin maskotu haline gelen leylek, vatandaşlarla fotoğraf çekiliyor ve rahat rahat insanların ellerinden yem yiyebiliyor.

‘Çocuklardan kaçmıyor, insanlara alışmış’

Cevdet Avşar isimli vatandaş, “Bir saattir seyrediyoruz. Çocuklardan kaçmıyor. Çöpleri topluyor bu tarafa getiriyor. Hayvan, insanlara alışmış. Uçmuyor çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların eğlencesi haline geldi. Çok güzel bir hayvan” diye konuştu.
Göç etmeyen leylek kara yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
YAŞAM
Göç etmeyen leylek kara yakalandı
1 Aralık 2021, 16:22
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