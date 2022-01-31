https://tr.sputniknews.com/20220131/surusunden-ayrilarak-tekirdaga-konan-leylek-ucmayi-birakti-her-yere-yuruyerek-gidiyor-1053311124.html

Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı: Her yere yürüyerek gidiyor

Sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek uçmayı bıraktı: Her yere yürüyerek gidiyor

Yaklaşık 9 ay önce sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, uçmayı 'unuttu'. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:31+0300

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leylek

yaşam

tekirdağ

maskot

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Geçen yıl çeşitli badireler atlattıktan sonra sürüsünden ayrılarak Tekirdağ’a konan leylek, Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde ve şehir içindeki esnafın sahip çıkarak, yem verdiği leylek şehir hayatına iyice alışarak adeta uçmayı 'unuttu'.Zaman zaman sahil gezintisine çıkan leylek, vatandaşlarında yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Artık her yere yürüyerek giden ve şehrin maskotu haline gelen leylek, vatandaşlarla fotoğraf çekiliyor ve rahat rahat insanların ellerinden yem yiyebiliyor. ‘Çocuklardan kaçmıyor, insanlara alışmış’Cevdet Avşar isimli vatandaş, “Bir saattir seyrediyoruz. Çocuklardan kaçmıyor. Çöpleri topluyor bu tarafa getiriyor. Hayvan, insanlara alışmış. Uçmuyor çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların eğlencesi haline geldi. Çok güzel bir hayvan” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211201/goc-etmeyen-leylek-kara-yakalandi-1051338074.html

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