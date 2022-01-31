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Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti
Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti
Ardahan’ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:29+0300
2022-01-31T22:29+0300
türkiye
ardahan
alev almak
tandır
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Köprülü Beldesi’nde evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya’nın elbisesine kıvılcım sıçradı. Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya’nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
türkiye
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ardahan, alev almak, tandır

Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti

22:29 31.01.2022
© DHATandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti
Tandırda ekmek pişirirken elbisesi alev alan kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Ardahan’ın Göle ilçesinde 3 çocuk annesi Fatma Sarıkaya (78) tandırda ekmek pişirirken alevlerin elbisesine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti.
Köprülü Beldesi’nde evindeki tandırda ekmek pişiren Fatma Sarıkaya’nın elbisesine kıvılcım sıçradı.
Elbisesi bir anda alev içerisinde kalan Sarıkaya’nın çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Hastaneye kaldırılan Fatma Sarıkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sarıkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ardahan Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
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