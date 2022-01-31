Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Menüde çay, kek ve yatırım tavsiyeleri var

Kafede yatırımcılar için aynı zamanda yatırım tavsiyeleri de veriliyor. Ücretsiz yatırım danışmanlığı sunan kafe, kendi kripto para birimini oluşturmayı planlıyor. 35 yaşındaki kripto para yatırımcısı Detnarong Satianphut, "Burada olmak benim için heyecan verici çünkü aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışıyorum. Ticaret dünyasından binlerce insanla karşılaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.