Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Menüde çay, kek ve yatırım tavsiyeleri var

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bulunan 'HIP Coffee & Restaurant' isimli mekan, 2020'de bir dönüşüme imza atarak kripto para piyasalarının takip edildiği bir formata büründü. Kafeye oturup çay siparişi veren müşteriler, borsaları takip ederken yatırım tavsiyeleri de alabiliyor. Kafeden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
Kafede yatırımcılar için aynı zamanda yatırım tavsiyeleri de veriliyor. Ücretsiz yatırım danışmanlığı sunan kafe, kendi kripto para birimini oluşturmayı planlıyor. 35 yaşındaki kripto para yatırımcısı Detnarong Satianphut, "Burada olmak benim için heyecan verici çünkü aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışıyorum. Ticaret dünyasından binlerce insanla karşılaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.
Kafede yatırımcılar için aynı zamanda yatırım tavsiyeleri de veriliyor. Ücretsiz yatırım danışmanlığı sunan kafe, kendi kripto para birimini oluşturmayı planlıyor. 35 yaşındaki kripto para yatırımcısı Detnarong Satianphut, "Burada olmak benim için heyecan verici çünkü aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışıyorum. Ticaret dünyasından binlerce insanla karşılaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.
2013'ten beri var olan HIP Kafe, 2020'de kripto paralı formatına büründü.Personelin aktardığına göre müşteriler o tarihten bu yana ikiye katlandı. Müdür Oakkharawat Yongsakuljinda, kafenin civardaki insanlar için alternatif yatırım fırsatları sunduğunu söyledi.
2013'ten beri var olan HIP Kafe, 2020'de kripto paralı formatına büründü.Personelin aktardığına göre müşteriler o tarihten bu yana ikiye katlandı. Müdür Oakkharawat Yongsakuljinda, kafenin civardaki insanlar için alternatif yatırım fırsatları sunduğunu söyledi.