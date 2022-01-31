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Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Menüde çay, kek ve yatırım tavsiyeleri var
Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Menüde çay, kek ve yatırım tavsiyeleri var
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bulunan 'HIP Coffee & Restaurant' isimli mekan, 2020'de bir dönüşüme imza atarak kripto para... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T10:56+0300
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Tayland'da 'Bitcoin Kafe': Menüde çay, kek ve yatırım tavsiyeleri var

10:56 31.01.2022
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Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bulunan 'HIP Coffee & Restaurant' isimli mekan, 2020'de bir dönüşüme imza atarak kripto para piyasalarının takip edildiği bir formata büründü. Kafeye oturup çay siparişi veren müşteriler, borsaları takip ederken yatırım tavsiyeleri de alabiliyor. Kafeden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Tayland'ın kuzeydoğusunda bulunan kafede, yatırımcılar için çeşitli kripto para birimlerindeki en son trendleri ve fiyatları gösteren onlarca ekran bulunuyor.

Tayland&#x27;ın kuzeydoğusunda bulunan kafede, yatırımcılar için çeşitli kripto para birimlerindeki en son trendleri ve fiyatları gösteren onlarca ekran bulunuyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Tayland'ın kuzeydoğusunda bulunan kafede, yatırımcılar için çeşitli kripto para birimlerindeki en son trendleri ve fiyatları gösteren onlarca ekran bulunuyor.

© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Yatırımcılar bu ekranlarda para birimlerinin değerlerine göre akıllı cihazlarından işlemlerini yaparken bazı yemek çeşitleri, kahve, kek veya çay siparişi de verebiliyor.

Yatırımcılar bu ekranlarda para birimlerinin değerlerine göre akıllı cihazlarından işlemlerini yaparken bazı yemek çeşitleri, kahve, kek veya çay siparişi de verebiliyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Yatırımcılar bu ekranlarda para birimlerinin değerlerine göre akıllı cihazlarından işlemlerini yaparken bazı yemek çeşitleri, kahve, kek veya çay siparişi de verebiliyor.

© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Bitcoin logosunun yoğun bir şekilde kullanıldığı 'HIP Coffee & Restaurant', bölgede 'Bitcoin Kafe' olarak biliniyor.

Bitcoin logosunun yoğun bir şekilde kullanıldığı &#x27;HIP Coffee &amp; Restaurant&#x27;, bölgede &#x27;Bitcoin Kafe&#x27; olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Bitcoin logosunun yoğun bir şekilde kullanıldığı 'HIP Coffee & Restaurant', bölgede 'Bitcoin Kafe' olarak biliniyor.

© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Kafede yatırımcılar için aynı zamanda yatırım tavsiyeleri de veriliyor. Ücretsiz yatırım danışmanlığı sunan kafe, kendi kripto para birimini oluşturmayı planlıyor. 35 yaşındaki kripto para yatırımcısı Detnarong Satianphut, "Burada olmak benim için heyecan verici çünkü aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışıyorum. Ticaret dünyasından binlerce insanla karşılaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Kafede yatırımcılar için aynı zamanda yatırım tavsiyeleri de veriliyor. Ücretsiz yatırım danışmanlığı sunan kafe, kendi kripto para birimini oluşturmayı planlıyor. 35 yaşındaki kripto para yatırımcısı Detnarong Satianphut, &quot;Burada olmak benim için heyecan verici çünkü aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışıyorum. Ticaret dünyasından binlerce insanla karşılaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / SOE ZEYA TUN

Kafede yatırımcılar için aynı zamanda yatırım tavsiyeleri de veriliyor. Ücretsiz yatırım danışmanlığı sunan kafe, kendi kripto para birimini oluşturmayı planlıyor. 35 yaşındaki kripto para yatırımcısı Detnarong Satianphut, "Burada olmak benim için heyecan verici çünkü aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla tanışıyorum. Ticaret dünyasından binlerce insanla karşılaşıp bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

© REUTERS / SOE ZEYA TUN

2013'ten beri var olan HIP Kafe, 2020'de kripto paralı formatına büründü.Personelin aktardığına göre müşteriler o tarihten bu yana ikiye katlandı. Müdür Oakkharawat Yongsakuljinda, kafenin civardaki insanlar için alternatif yatırım fırsatları sunduğunu söyledi.

2013&#x27;ten beri var olan HIP Kafe, 2020&#x27;de kripto paralı formatına büründü.Personelin aktardığına göre müşteriler o tarihten bu yana ikiye katlandı. Müdür Oakkharawat Yongsakuljinda, kafenin civardaki insanlar için alternatif yatırım fırsatları sunduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / SOE ZEYA TUN

2013'ten beri var olan HIP Kafe, 2020'de kripto paralı formatına büründü.Personelin aktardığına göre müşteriler o tarihten bu yana ikiye katlandı. Müdür Oakkharawat Yongsakuljinda, kafenin civardaki insanlar için alternatif yatırım fırsatları sunduğunu söyledi.

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