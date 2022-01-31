https://tr.sputniknews.com/20220131/tbmm-11-gunluk-aranin-ardindan-yasama-calismalarina-yeniden-baslayacak-1053293937.html

TBMM, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak

TBMM, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak

TBMM Genel Kurulu, 20 Ocak'ta verdiği aradan sonra 1 Şubat Salı günü toplanacak. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T05:49+0300

2022-01-31T05:49+0300

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türkiye

tbmm

yasama

tbmm genel kurulu

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Meclis, yaklaşık 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun gündemle yeniden başlayacak.Genel Kurulda, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu ele alınacak.Meclis, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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tbmm, yasama, tbmm genel kurulu