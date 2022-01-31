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TBMM, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak
TBMM, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak
TBMM Genel Kurulu, 20 Ocak'ta verdiği aradan sonra 1 Şubat Salı günü toplanacak. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T05:49+0300
2022-01-31T05:49+0300
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tbmm
yasama
tbmm genel kurulu
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Meclis, yaklaşık 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun gündemle yeniden başlayacak.Genel Kurulda, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu ele alınacak.Meclis, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
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tbmm, yasama, tbmm genel kurulu

TBMM, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak

05:49 31.01.2022
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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TBMM Genel Kurulu, 20 Ocak'ta verdiği aradan sonra 1 Şubat Salı günü toplanacak.
Meclis, yaklaşık 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun gündemle yeniden başlayacak.
Genel Kurulda, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu ele alınacak.
Meclis, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.
Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.
Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.
Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
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