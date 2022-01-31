Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı: 'Geri getirirse şikayetçi olmayacağız'

"15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona bu yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar."