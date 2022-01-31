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Tren çarpan minibüsten son anda atlayarak kurtuldu
Tren çarpan minibüsten son anda atlayarak kurtuldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hemzemin geçitten geçen minibüse yolcu treni çarptı. 1 kişinin son anda atlayıp kurtulduğu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T17:04+0300
2022-01-31T17:06+0300
yaşam
denizli
tren
minibüs
çarpma
kaza
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerden minibüs sürücüsü ve yanındaki 1 kişinin son anda atlayarak canlarını kurtardıkları anlar yer aldı. Kaza, 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı.Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı. Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı. Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.
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denizli, tren, minibüs, çarpma, kaza

Tren çarpan minibüsten son anda atlayarak kurtuldu

17:04 31.01.2022 (güncellendi: 17:06 31.01.2022)
© FotoğrafKaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hemzemin geçitten geçen minibüse yolcu treni çarptı. 1 kişinin son anda atlayıp kurtulduğu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerden minibüs sürücüsü ve yanındaki 1 kişinin son anda atlayarak canlarını kurtardıkları anlar yer aldı.
Kaza, 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı.
Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı. Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı. Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.
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