TTB Başkanı Fincancı'dan Bakan Koca'ya: Her gün ölen yüzler, sizin eseriniz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Giresun’da yaptığı “Artan vaka sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.Bakan Koca’nın Giresun’daki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını Twitter hesabından alıntılayan Fincancı, şunları ifade etti:
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz” dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Giresun’da yaptığı “Artan vaka sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Bakan Koca’nın Giresun’daki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını Twitter hesabından alıntılayan Fincancı, şunları ifade etti:
“Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Hastaneler dolu; algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz.”
Salgının başından beri algı yönetiminiz 300bine yakın insanın ölümüne maloldu.Hastaneler dolu, algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar,eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda.Resmi verilerinizle bile 100bine ulaşmış günlük vaka sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz! https://t.co/PWOgP2VuUu