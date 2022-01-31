https://tr.sputniknews.com/20220131/ttb-baskani-fincancidan-bakan-kocaya-her-gun-olen-yuzler-sizin-eseriniz-1053292477.html

TTB Başkanı Fincancı'dan Bakan Koca'ya: Her gün ölen yüzler, sizin eseriniz

TTB Başkanı Fincancı'dan Bakan Koca'ya: Her gün ölen yüzler, sizin eseriniz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T03:36+0300

2022-01-31T03:36+0300

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türkiye

şebnem korur fincancı

türk tabipleri birliği (ttb)

fahrettin koca

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Giresun’da yaptığı “Artan vaka sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.Bakan Koca’nın Giresun’daki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını Twitter hesabından alıntılayan Fincancı, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220130/ttb-saglik-bakanliginin-halk-sagligini-onemsemeyen-politikalari-nedeniyle-oluyoruz-1053279469.html

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şebnem korur fincancı, türk tabipleri birliği (ttb), fahrettin koca