https://tr.sputniknews.com/20220131/tuncelide-kamuda-calisan-hamile-ve-engelli-personele-idari-izin-1053326660.html

Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T22:45+0300

2022-01-31T22:45+0300

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türkiye

tunceli

kar

tatil

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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir” denildi.

türkiye

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tunceli, kar, tatil