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Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin
Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin
Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:45+0300
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir” denildi.
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tunceli, kar, tatil

Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin

22:45 31.01.2022
© İHATunceli'de kar
Tunceli'de kar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA
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Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir” denildi.
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