https://tr.sputniknews.com/20220131/turandan-kilicdarogluna-gunlugu-100-bin-lira-odada-yayin-yaptigini-kendi-arkadaslari-desifre-etti-1053314723.html

Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Günlüğü 100 bin lira odada yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti

Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Günlüğü 100 bin lira odada yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti

AK Partili Turan, Lapseki ilçesinde yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Her gün arkada eski mutfaktaki görüntülerin olduğu bir paylaşım... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T16:49+0300

2022-01-31T16:49+0300

2022-01-31T16:56+0300

bülent turan

politika

kemal kılıçdaroğlu

otel

mutfak

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar yeri temel atma görenine katıldı.Burada konuşan Turan, muhalefet partilerini eleştirerek, “Biz, cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını yaparken, dünyanın en uzun köprüsünü 1915 Çanakkale Köprüsünü daha erken nasıl açarız derdinde konuşurken, birileri de bizi bu konuda eleştirmek, daha iyisini yapalım demek ihtimali varken, ‘yok efendim oturma düzeni nasıl olacak? İsim sırası mı, soyisim sırası mı, boy sırası mı, ayak numarası sırası mı’ diye tartışma yapıyorlar. Buradan söylüyorum, yapacağınız iş ne boy sırası, ne ayakkabı numarası, en çok yalan atan, en çok iftira yapan kim varsa o sıraya göre o işleri yapın. Artık geldiğimiz yerde maalesef iyi yaptığımıza iyi, kötüye kötü değil, her şeye kızan, her şeye hakaret eden, her şeyi eleştiren bir anlayış ülkemizin gündemini boğuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Daha bir sandalyeyi paylaşamayan insanların, bir iktidarı nasıl paylaşacakları sizin takdirinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.‘Kılıçdaroğlu tabiri caizse trollendi’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arkadaşları tarafından trollendiğini ifade eden Turan, şunları söyledi:Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Lapseki kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Törene; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220130/kilicdaroglu-milletin-mutfagi-yangin-yeri-sarayin-tek-derdi-illegal-dinleme-mobese-ile-izleme-1053287274.html

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bülent turan, kemal kılıçdaroğlu, otel, mutfak