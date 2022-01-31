https://tr.sputniknews.com/20220131/turkiye-firincilar-federasyonundan-ekmek-fiyatlarina-iliskin-aciklama-1053309062.html

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:28+0300

2022-01-31T14:28+0300

2022-01-31T14:28+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

türkiye fırıncılar federasyonu

ekmek

gıda fiyatları

ekonomi

fırın

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının yükseleceğine yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını bildiren Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 4 lira, 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.Balcı, fırıncılar olarak ocak ayında maliyet artışlarını dikkate alarak ülke genelinde kilogramı 12,5 lira olan ekmeğin fiyatının kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yaptıklarını belirterek, "Burada, şu noktayı da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/ekmege-bir-zam-daha-4-liradan-satilacak-1053260695.html

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türkiye, enflasyon, türkiye fırıncılar federasyonu, ekmek, gıda fiyatları, ekonomi, fırın