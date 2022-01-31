https://tr.sputniknews.com/20220131/turkiyede-son-24-saatte-93-bin-261-vaka-tespit-edildi-182-kisi-hayatini-kaybetti-1053320886.html

Türkiye'de son 24 saatte 93 bin 261 vaka tespit edildi, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 93 bin 261 vaka tespit edildi, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T19:54+0300

2022-01-31T19:54+0300

2022-01-31T20:06+0300

vaka

koronavirüs

fahrettin koca

türkiye’de kovid-19 salgını

vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında Türkiye'de son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi.Bakan Koca paylaşımında "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

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vaka, fahrettin koca, türkiye’de kovid-19 salgını, vaka sayısı