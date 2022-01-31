https://tr.sputniknews.com/20220131/turkiyeye-gelen-ziyaretci-sayisi-2021de-30-milyonu-asti-1053307852.html

Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2021’de 30 milyonu aştı

Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2021’de 30 milyonu aştı

Türkiye 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin 2021 yılı turizm geliri ise... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:05+0300

2022-01-31T14:05+0300

2022-01-31T14:05+0300

ekonomi

türkiye

turizm

turist

kültür ve turizm bakanlığı

ziyaretçi

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Yabancı ziyaretçi sayısında Türkiye, geçtiğimiz yıl yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış yakaladı.Ocak–Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artış ile Rusya Federasyonu (4.694.422 kişi) birinci, yüzde 175,73 artış ile Almanya (3. 085.215 kişi) ikinci, yüzde 106,49 artış ile (2.060.008 kişi) Ukrayna üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi.Aralık'ta yüzde 170.62 artışTürkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,15 artış ile Bulgaristan (265.929 kişi) birinci, yüzde 299,04 artış ile Almanya (188.146 kişi) ikinci, yüzde 357,10 artış ile İran (151.687 kişi) üçüncü sırada yer aldı. İran'ı, Rusya Federasyonu ile Irak izledi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/ator-rusyadaki-tur-satislarinin-yuzde-70inden-fazlasi-turkiyeye-yonelik-1053305948.html

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türkiye, turizm, turist, kültür ve turizm bakanlığı, ziyaretçi