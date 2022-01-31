https://tr.sputniknews.com/20220131/uclu-iliski-sirasinda-tartistigi-arkadasinin-cinsel-organini-kesen-kadinin-ifadesi-ortaya-cikti-1053308643.html

Üçlü ilişki sırasında tartıştığı arkadaşının cinsel organını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

Üçlü ilişki sırasında tartıştığı arkadaşının cinsel organını kesen kadının ifadesi ortaya çıktı

Üçlü cinsel ilişki esnasında, partnerinin cinsel organını kesen Elvan Küçükaltun emniyetteki ifadesinde, "Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:25+0300

2022-01-31T14:25+0300

2022-01-31T14:26+0300

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cinsel ilişki

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Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde yaşandı. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir'in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3'lü cinsel ilişkide bulundu. Elvan Küçükaltun, bir süre sonra Kadir Demir'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.Kadir Demir'in hayatını kaybettiğini anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi evin yakınındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Elvan Küçükaltun'u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Jandarma ekiplerini gören Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma ekipleri, Side sahilinde Elvan Küçükaltun'u yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Ben et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi.Elvan Küçükaltun'un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol etmek için geldiğinde cinayetle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan Nadia Angela Grosser'le birlikte Elvan Küçükaltun, gözaltına alındı. Kadir Demir'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Elvan Küçükaltun ve Nadia Angela Grosser, sağlık raporlarının alınmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Nadia Angela Grosser ifadesinde, Kadir Demir'in Side sahilindeki işletmelerde fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle dedi:Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, Elvan Küçükaltun'un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, ifadesinde şunları söyledi:Elvan Küçükaltun ise 3'lü ilişki sırasında Kadir Demir'le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, “Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" diye konuştu.Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220130/arkadasini-3lu-iliskide-sert-davrandigi-icin-oldurmus-1053277953.html

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