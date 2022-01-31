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Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220131/unicreditten-turkiye-icin-enflasyon-degerlendirmesi--1053307524.html
Unicredit'ten Türkiye için enflasyon değerlendirmesi
Unicredit'ten Türkiye için enflasyon değerlendirmesi
Unicredit, Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48.2'ye çıkmasını beklediklerini belirtirken manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T13:55+0300
2022-01-31T14:00+0300
türkiye
enflasyon
tahmin
unicredit
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Unicredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10.7 artarak yıllık yüzde 48.2’ye çıkmasını beklediklerini söyledi. BloombergHT'nin aktardığına göre manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini belirten banka, alkol ve tütünün ise enflasyona 1.1 yüzde puan ekleyebileceğini belirtti. Çekirdek enflasyonda ise aylık yüzde 7 yükseliş bekleyen banka, yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 39.5’e ulaşmasını beklediklerini aktardı. Unicredit, belirli ürünlerden oluşturdukları sepetteki değişime göre ocak ayında gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 8.5 olacağını düşündüklerini ifade etti. Yıllık enflasyonun artmaya devam edeceğini düşünen banka, 2022’nin son iki ayına kadar enflasyonun yüzde 55 seviyelerinde kalacağını sonrasında baz etkisinin devreye girmesiyle 2022 sonunda yüzde 37 olacağını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220131/altayli-tcmb-faizleri-dusurmeye-basladigi-gunden-bu-yana-enflasyon-hic-olmadigi-kadar-hizla-artmis-1053307030.html
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türkiye, enflasyon, tahmin, unicredit

Unicredit'ten Türkiye için enflasyon değerlendirmesi

13:55 31.01.2022 (güncellendi: 14:00 31.01.2022)
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Unicredit, Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48.2'ye çıkmasını beklediklerini belirtirken manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini söyledi.
Unicredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10.7 artarak yıllık yüzde 48.2’ye çıkmasını beklediklerini söyledi.
BloombergHT'nin aktardığına göre manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini belirten banka, alkol ve tütünün ise enflasyona 1.1 yüzde puan ekleyebileceğini belirtti. Çekirdek enflasyonda ise aylık yüzde 7 yükseliş bekleyen banka, yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 39.5’e ulaşmasını beklediklerini aktardı.
Unicredit, belirli ürünlerden oluşturdukları sepetteki değişime göre ocak ayında gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 8.5 olacağını düşündüklerini ifade etti.
Yıllık enflasyonun artmaya devam edeceğini düşünen banka, 2022’nin son iki ayına kadar enflasyonun yüzde 55 seviyelerinde kalacağını sonrasında baz etkisinin devreye girmesiyle 2022 sonunda yüzde 37 olacağını vurguladı.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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