https://tr.sputniknews.com/20220131/unicreditten-turkiye-icin-enflasyon-degerlendirmesi--1053307524.html

Unicredit'ten Türkiye için enflasyon değerlendirmesi

Unicredit'ten Türkiye için enflasyon değerlendirmesi

Unicredit, Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48.2'ye çıkmasını beklediklerini belirtirken manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T13:55+0300

2022-01-31T13:55+0300

2022-01-31T14:00+0300

türkiye

enflasyon

tahmin

unicredit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/64/1041746429_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a8d27cad8741e6854a9fc83e7fbb8928.jpg

Unicredit, müşterileriyle paylaştığı bir notta ocak ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 10.7 artarak yıllık yüzde 48.2’ye çıkmasını beklediklerini söyledi. BloombergHT'nin aktardığına göre manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini belirten banka, alkol ve tütünün ise enflasyona 1.1 yüzde puan ekleyebileceğini belirtti. Çekirdek enflasyonda ise aylık yüzde 7 yükseliş bekleyen banka, yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 39.5’e ulaşmasını beklediklerini aktardı. Unicredit, belirli ürünlerden oluşturdukları sepetteki değişime göre ocak ayında gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 8.5 olacağını düşündüklerini ifade etti. Yıllık enflasyonun artmaya devam edeceğini düşünen banka, 2022’nin son iki ayına kadar enflasyonun yüzde 55 seviyelerinde kalacağını sonrasında baz etkisinin devreye girmesiyle 2022 sonunda yüzde 37 olacağını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220131/altayli-tcmb-faizleri-dusurmeye-basladigi-gunden-bu-yana-enflasyon-hic-olmadigi-kadar-hizla-artmis-1053307030.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, enflasyon, tahmin, unicredit