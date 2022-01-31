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Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı
Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı
Bolu’nun Göynük ilçesinde üzerinde kar biriken cami sundurmasının namazdan çıkan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T19:36+0300
2022-01-31T19:36+0300
türkiye
bolu
cami
kar
kaza
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Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar kütlesi sebebiyle ikindi namazından çıkan vatandaşların üzerine düştü. Sundurmanın altında kalarak yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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bolu, cami, kar, kaza

Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı

19:36 31.01.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW532363Cami
Cami - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW532363
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Bolu’nun Göynük ilçesinde üzerinde kar biriken cami sundurmasının namazdan çıkan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar kütlesi sebebiyle ikindi namazından çıkan vatandaşların üzerine düştü. Sundurmanın altında kalarak yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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