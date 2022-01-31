https://tr.sputniknews.com/20220131/vanda-kamyon-kasasindaki-174-kacak-gocmen-buhar-cikinca-yakalandi-1053320157.html

Van'da kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen buhar çıkınca yakalandı

Van'da kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen buhar çıkınca yakalandı

Van'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T19:25+0300

2022-01-31T19:25+0300

2022-01-31T19:25+0300

türkiye

afganistan

van

gevaş

kaçak

kamyon

kaçak göçmenler

jandarma

buhar

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Van'da kamyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, yaptıkları aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

türkiye

afganistan

van

gevaş

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afganistan, van, gevaş, kaçak, kamyon, kaçak göçmenler, jandarma, buhar