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https://tr.sputniknews.com/20220131/vanda-kamyon-kasasindaki-174-kacak-gocmen-buhar-cikinca-yakalandi-1053320157.html
Van'da kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen buhar çıkınca yakalandı
Van'da kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen buhar çıkınca yakalandı
Van'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T19:25+0300
2022-01-31T19:25+0300
2022-01-31T19:25+0300
türkiye
afganistan
van
gevaş
kaçak
kamyon
kaçak göçmenler
jandarma
buhar
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Van'da kamyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, yaptıkları aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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afganistan, van, gevaş, kaçak, kamyon, kaçak göçmenler, jandarma, buhar
Van'da kamyon kasasındaki 174 kaçak göçmen buhar çıkınca yakalandı
Van'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.
Van'da kamyonda
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kontrollerde kapalı kasa kamyonun havalandırma bacasından buhar çıktığını fark eden ekipler, yaptıkları aramada kasadaki karton kolilerin arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 174 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.