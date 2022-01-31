https://tr.sputniknews.com/20220131/yenicag-yazari-ugurluoglu-tuik-baskani-enaga-dava-actigi-icin-gorevden-alindi-1053294683.html
Yeniçağ yazarı Uğurluoğlu: TÜİK Başkanı, ENAG'a dava açtığı için görevden alındı
Yeniçağ yazarı Uğurluoğlu: TÜİK Başkanı, ENAG'a dava açtığı için görevden alındı
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer'in bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG'a dava açtığı için görevden alındığını söyledi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T07:19+0300
2022-01-31T07:19+0300
2022-01-31T07:19+0300
türkiye
tüik
orhan uğuroğlu
sait erdal dinçer
enagrup
erhan çetinkaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532234_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2304bf84c26fbad8a69cc207a9d8d6ab.jpg
Uğuroğlu, 'TÜİK başkanı neden azledildi açıklıyorum' başlıklı yazısında, "Saraydan aldığım net bilgiye göre ENAG adlı bilim insanlarından oluşan bağımsız enflasyon araştırma grubunu dava ettiği için TÜİK Başkanı azledildi" ifadelerini kullandı. Uğurluoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Açılan davada hâkim, TÜİK rakamları ile ENAG rakamlarını ister istemez mukayese edecektir ki;- TÜİK mi haklı, ENAG mı haklı ortaya çıkacaktır.Gerçek rakam ENAG'ınki çıkarsa ne olacak?- TÜİK rezil kepaze olmayacak mı?- Gerçek ortaya çıkmayacak mı?Elbette çıkacak…Memurlar, emekliler, asgari ücretliler ENAG'ın gerçek rakamını görüp AKP iktidarına isyan etmeyecekler mi?TÜİK'in kendi yaptığı TÜFE ve ÜFE ile bağımsız ekonomi bilim adamlarının TÜFE ve ÜFE rakamlarının mukayesesi mahkemede yapıldığı ve gerçek ortaya çıktığı zaman inanın bana- Milletin kandırıldığı ortaya çıkar,- TÜİK tüm itibarını yargı kararı ile kaybeder,- Hatta Erdoğan istifa etmek zorunda kalır…Saraydaki kıdemli danışman kaynağım AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılan bu dava nedeniyle TÜİK Başkanı Erdal Dinçer'e çok kızdığını ve görevinden azlettiğini söyledi."
https://tr.sputniknews.com/20220129/tuik-baskani-sait-erdal-dincer-gorevinden-alindi-1053257831.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050532234_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_064f1bceb0ac8198e8727e6bddfb4227.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tüik, orhan uğuroğlu, sait erdal dinçer, enagrup, erhan çetinkaya
Yeniçağ yazarı Uğurluoğlu: TÜİK Başkanı, ENAG'a dava açtığı için görevden alındı
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, TÜİK Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer'in bağımsız enflasyon araştırma grubu ENAG'a dava açtığı için görevden alındığını söyledi.
Uğuroğlu, 'TÜİK başkanı neden azledildi açıklıyorum' başlıklı yazısında, "Saraydan aldığım net bilgiye göre ENAG adlı bilim insanlarından oluşan bağımsız enflasyon araştırma grubunu dava ettiği için TÜİK Başkanı azledildi"
ifadelerini kullandı.
Uğurluoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Açılan davada hâkim, TÜİK rakamları ile ENAG rakamlarını ister istemez mukayese edecektir ki;
- TÜİK mi haklı, ENAG mı haklı ortaya çıkacaktır.
Gerçek rakam ENAG'ınki çıkarsa ne olacak?
- TÜİK rezil kepaze olmayacak mı?
- Gerçek ortaya çıkmayacak mı?
Memurlar, emekliler, asgari ücretliler ENAG'ın gerçek rakamını görüp AKP iktidarına isyan etmeyecekler mi?
TÜİK'in kendi yaptığı TÜFE ve ÜFE ile bağımsız ekonomi bilim adamlarının TÜFE ve ÜFE rakamlarının mukayesesi mahkemede yapıldığı ve gerçek ortaya çıktığı zaman inanın bana
- Milletin kandırıldığı ortaya çıkar,
- TÜİK tüm itibarını yargı kararı ile kaybeder,
- Hatta Erdoğan istifa etmek zorunda kalır…
Saraydaki kıdemli danışman kaynağım AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılan bu dava nedeniyle TÜİK Başkanı Erdal Dinçer'e çok kızdığını ve görevinden azlettiğini söyledi."