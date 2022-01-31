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https://tr.sputniknews.com/20220131/youtuber-oguzhan-ugur-ben-trafoda-kalacagim-artik-ev-kiramdan-fazla-elektrik-faturam-var-1053303155.html
Youtuber Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var
Youtuber Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur elektrik faturasına gelen zamma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:29+0300
2022-01-31T12:29+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
zam
fatura
trafo
sosyal medya fenomeni
oğuzhan uğur
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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da elektrik faturasına gelen zamma tepki gösterdi.Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben trafoda kalacağım artık. Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. Ne diye evde kalıyorum?" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/seray-sever-elektrik-faturasini-paylasti-oha-diyorum-1053232140.html
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elektrik, doğalgaz, zam, fatura, trafo, sosyal medya fenomeni, oğuzhan uğur

Youtuber Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var

12:29 31.01.2022
© Fotoğraf : Instagram/Oğuzhan UğurOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Instagram/Oğuzhan Uğur
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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur elektrik faturasına gelen zamma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da elektrik faturasına gelen zamma tepki gösterdi.
Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben trafoda kalacağım artık. Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. Ne diye evde kalıyorum?" ifadesini kullandı.
Seray Sever - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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28 Ocak, 12:33
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