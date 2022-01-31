https://tr.sputniknews.com/20220131/youtuber-oguzhan-ugur-ben-trafoda-kalacagim-artik-ev-kiramdan-fazla-elektrik-faturam-var-1053303155.html

Youtuber Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var

Youtuber Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur elektrik faturasına gelen zamma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T12:29+0300

2022-01-31T12:29+0300

2022-01-31T12:29+0300

ekonomi

elektrik

doğalgaz

zam

fatura

trafo

sosyal medya fenomeni

oğuzhan uğur

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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da elektrik faturasına gelen zamma tepki gösterdi.Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben trafoda kalacağım artık. Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. Ne diye evde kalıyorum?" ifadesini kullandı.

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elektrik, doğalgaz, zam, fatura, trafo, sosyal medya fenomeni, oğuzhan uğur