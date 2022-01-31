https://tr.sputniknews.com/20220131/yunan-parlamentosunda-turk-maskesi-tartismasi-1053303036.html

Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması

Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması

Yunanistan Parlamentosu'nda vekillere dağıtılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmaya yol açtı. Meclis Başkanı Tasulas, maskeleri ihaleyi kazanan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T12:29+0300

2022-01-31T12:29+0300

2022-01-31T12:29+0300

dünya

türkiye

yunanistan

milletvekili

parlamento

meclis

tartışma

satış

maske

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Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor" ifadesini kullandı.'İhaleyi en düşük teklifi veren Alman firması kazandı'Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220118/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeye-karsi-yaptirim-listesi-hazirladik-1052841970.html

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türkiye, yunanistan, milletvekili, parlamento, meclis, tartışma, satış, maske