https://tr.sputniknews.com/20220131/yunan-parlamentosunda-turk-maskesi-tartismasi-1053303036.html
Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması
Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması
Yunanistan Parlamentosu'nda vekillere dağıtılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmaya yol açtı. Meclis Başkanı Tasulas, maskeleri ihaleyi kazanan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:29+0300
2022-01-31T12:29+0300
2022-01-31T12:29+0300
dünya
türkiye
yunanistan
milletvekili
parlamento
meclis
tartışma
satış
maske
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053302868_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b10287b11a0bd20fdd4bf3983be98872.jpg
Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor" ifadesini kullandı.'İhaleyi en düşük teklifi veren Alman firması kazandı'Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220118/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeye-karsi-yaptirim-listesi-hazirladik-1052841970.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053302868_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c7832f7171e306ca3c1e487cb82cebbb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, yunanistan, milletvekili, parlamento, meclis, tartışma, satış, maske
Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması
Yunanistan Parlamentosu'nda vekillere dağıtılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmaya yol açtı. Meclis Başkanı Tasulas, maskeleri ihaleyi kazanan Alman firmasından temin ettiklerini açıkladı.
Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor" ifadesini kullandı.
'İhaleyi en düşük teklifi veren Alman firması kazandı'
Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.
Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.