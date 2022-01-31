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https://tr.sputniknews.com/20220131/yunan-parlamentosunda-turk-maskesi-tartismasi-1053303036.html
Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması
Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması
Yunanistan Parlamentosu'nda vekillere dağıtılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmaya yol açtı. Meclis Başkanı Tasulas, maskeleri ihaleyi kazanan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:29+0300
2022-01-31T12:29+0300
dünya
türkiye
yunanistan
milletvekili
parlamento
meclis
tartışma
satış
maske
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Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor" ifadesini kullandı.'İhaleyi en düşük teklifi veren Alman firması kazandı'Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220118/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiyeye-karsi-yaptirim-listesi-hazirladik-1052841970.html
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türkiye, yunanistan, milletvekili, parlamento, meclis, tartışma, satış, maske

Yunan parlamentosunda 'Türk maskesi' tartışması

12:29 31.01.2022
© AP PhotoYunanistan - Parlamento
Yunanistan - Parlamento - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo
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Yunanistan Parlamentosu'nda vekillere dağıtılan maskelerin Türkiye’de üretilmiş olması tartışmaya yol açtı. Meclis Başkanı Tasulas, maskeleri ihaleyi kazanan Alman firmasından temin ettiklerini açıkladı.
Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Meclis'te bize dağıttığınız maskeler Türkiye'den. 'Made in Turkey' yazıyor. Kötü değil ancak Türkiye'den göçmenler geçemiyor, çıkarlar geçiyor" ifadesini kullandı.

'İhaleyi en düşük teklifi veren Alman firması kazandı'

Parlamento muhabirlerine konuşan Yunanistan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, açılan ihaleyi, en düşük fiyat teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını belirterek firmanın fabrikasının Türkiye'de olduğunun ilk başta fark edilmediğini savundu.
Daha sonra kutunun üzerindeki yazılardan üretim yerinin Türkiye olduğunun anlaşıldığını söyleyen Tasulas, durumun önceden bilindiği takdirde alım için başka bir firmanın tercih edilebileceğini ileri sürdü.
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