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Yürüyüşe çıkardığı köpeği elektrik kablolarına temas edince öldü
Yürüyüşe çıkardığı köpeği elektrik kablolarına temas edince öldü
Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek öldü. Köpeğin sahipleri olay yerinde uzun süre ağladı. Olayın ardından elektrik kaçağının olduğu yer tamir edildi... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T12:14+0300
2022-01-31T12:14+0300
türkiye
elektrik
köpek
beşiktaş
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Ortaköy'de geçen pazartesi öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişinin köpeği yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti. Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara rağmen sahibi köpeğin yanından ayrılmadı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre feryat ederek ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından elektrik kaçağının olduğu yer tamir edildi.'Daha önceki senelerde de kaçak oldu'Mahalle sakini Recep Uyanık "Arkadaş köpeğini gezdirmeye çıkartmış. Buraya gelince köpeğin ayakları çıplak olduğu için elektrik kaçağı olduğundan dolayı elektrik çarpmış. Köpek titremeye başlayınca sahibi köpek şaka yapıyor zannetmiş ama aslında köpek elektriğe çarpılmış ölüyormuş. Adam sonradan farkına varıyor. Bağırmaya başlıyor adam sonra hanımı geliyor. Orada elektrik kaçağı daha önceki senelerde de oldu. Yapıldı, bu sene gene oldu. Aynı yerden bende geçtim, işe gidiyordum. Benim gibi kaç tane kişi oradan geçerek işe gidiyor" diye konuştu.Ergün Arslan ise "Geçtiğimiz günlerde burada münferit bir olay oldu. Aslında dikkate alınması gereken bir konu. Neden derseniz, orda biz de olabilirdik. Bu elektrik çarpmasına biz de maruz kalabilirdik. Yetkililerin böyle şeyleri daha dikkatli daha itina ile iş yapmaları gerekiyor. Burada çalışma var ama bu yol çalışması gibi bir çalışma yapılıyor şu anda. Orada hala yüzeyden geçen kablolar var. O kabloların belirli bir derinlikte olması lazım. Yarın öbür gün yine buna bezer bir konu ile karşılaşabiliriz. Arkadaşımızın çok değer verdiği bir köpekti. Küçüklüğünden beri büyüttü onu. Onun bir çocuğu, evladı gibiydi. Çok üzgünüz" dedi.
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elektrik, köpek, beşiktaş

Yürüyüşe çıkardığı köpeği elektrik kablolarına temas edince öldü

12:14 31.01.2022
© DHABeşiktaş'ta yürüyüşe çıkardığı köpeği elektrik kablolarına temas edince öldü
Beşiktaş'ta yürüyüşe çıkardığı köpeği elektrik kablolarına temas edince öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Beşiktaş'ta elektrik akımına kapılan köpek öldü. Köpeğin sahipleri olay yerinde uzun süre ağladı. Olayın ardından elektrik kaçağının olduğu yer tamir edildi. Aynı yerde geçen sene de kaçak meydana geldiği öğrenildi.
Ortaköy'de geçen pazartesi öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişinin köpeği yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti. Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını fark etti. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara rağmen sahibi köpeğin yanından ayrılmadı. Elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre feryat ederek ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından elektrik kaçağının olduğu yer tamir edildi.

'Daha önceki senelerde de kaçak oldu'

Mahalle sakini Recep Uyanık "Arkadaş köpeğini gezdirmeye çıkartmış. Buraya gelince köpeğin ayakları çıplak olduğu için elektrik kaçağı olduğundan dolayı elektrik çarpmış. Köpek titremeye başlayınca sahibi köpek şaka yapıyor zannetmiş ama aslında köpek elektriğe çarpılmış ölüyormuş. Adam sonradan farkına varıyor. Bağırmaya başlıyor adam sonra hanımı geliyor. Orada elektrik kaçağı daha önceki senelerde de oldu. Yapıldı, bu sene gene oldu. Aynı yerden bende geçtim, işe gidiyordum. Benim gibi kaç tane kişi oradan geçerek işe gidiyor" diye konuştu.
Ergün Arslan ise "Geçtiğimiz günlerde burada münferit bir olay oldu. Aslında dikkate alınması gereken bir konu. Neden derseniz, orda biz de olabilirdik. Bu elektrik çarpmasına biz de maruz kalabilirdik. Yetkililerin böyle şeyleri daha dikkatli daha itina ile iş yapmaları gerekiyor. Burada çalışma var ama bu yol çalışması gibi bir çalışma yapılıyor şu anda. Orada hala yüzeyden geçen kablolar var. O kabloların belirli bir derinlikte olması lazım. Yarın öbür gün yine buna bezer bir konu ile karşılaşabiliriz. Arkadaşımızın çok değer verdiği bir köpekti. Küçüklüğünden beri büyüttü onu. Onun bir çocuğu, evladı gibiydi. Çok üzgünüz" dedi.
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